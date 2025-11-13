Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-BRESTAFP
Patrick Tchanhoun

OM, Pierre-Emerick Aubameyang dévoile le pire club de sa carrière

Entre regrets et douleur, Pierre-Emerick Aubameyang revient sur la période la plus sombre de sa carrière, marquée par un choix amer.

De retour à Marseille, où il semble avoir retrouvé la paix et le plaisir du jeu, Pierre-Emerick Aubameyang s’est livré sans détour sur un épisode qu’il préfère désormais laisser derrière lui. Invité dans le podcast de Troopz, l’attaquant gabonais a reconnu avoir pris la plus mauvaise décision de sa carrière en rejoignant Chelsea. Dans un témoignage poignant relayé par le Daily Mail, il évoque un transfert fait dans la précipitation, des blessures invisibles, et une année cauchemardesque qui l’a profondément marqué, aussi bien sportivement qu’humainement.