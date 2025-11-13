OM, Pierre-Emerick Aubameyang dévoile le pire club de sa carrière

Revenu à l’Olympique de Marseille à 36 ans cet été, Aubameyang respire de nouveau. Son passage à Chelsea, en revanche, reste pour lui une erreur monumentale. Dans le podcast, il a confié sans détour :

« C’était une grosse erreur d’y aller. C’était une putain de grosse erreur. À cette époque, je traversais une mauvaise passe à Barcelone. J’ai été victime d’un cambriolage à mon domicile et le Barça devait vendre un joueur - moi ou Memphis Depay - et la seule option envisageable était Chelsea. Alors j’ai dit : "D’accord, pour ma famille, je vais déménager, même si c’est à Chelsea." Je me disais que ça pourrait peut-être aller, Olivier Giroud est passé d’Arsenal à Chelsea sans problème, mais pour moi, c’était différent ».

À travers ces mots, on comprend que le choix de quitter la Catalogne ne relevait pas d’un désir sportif, mais plutôt d’une contrainte familiale et émotionnelle. Chelsea s’imposait comme une échappatoire… qui s’est vite transformée en piège.