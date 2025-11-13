De retour à Marseille, où il semble avoir retrouvé la paix et le plaisir du jeu, Pierre-Emerick Aubameyang s’est livré sans détour sur un épisode qu’il préfère désormais laisser derrière lui. Invité dans le podcast de Troopz, l’attaquant gabonais a reconnu avoir pris la plus mauvaise décision de sa carrière en rejoignant Chelsea. Dans un témoignage poignant relayé par le Daily Mail, il évoque un transfert fait dans la précipitation, des blessures invisibles, et une année cauchemardesque qui l’a profondément marqué, aussi bien sportivement qu’humainement.
OM, Pierre-Emerick Aubameyang dévoile le pire club de sa carrière
- Getty Images Sport
Une décision qu’il regrette encore amèrement
Revenu à l’Olympique de Marseille à 36 ans cet été, Aubameyang respire de nouveau. Son passage à Chelsea, en revanche, reste pour lui une erreur monumentale. Dans le podcast, il a confié sans détour :
« C’était une grosse erreur d’y aller. C’était une putain de grosse erreur. À cette époque, je traversais une mauvaise passe à Barcelone. J’ai été victime d’un cambriolage à mon domicile et le Barça devait vendre un joueur - moi ou Memphis Depay - et la seule option envisageable était Chelsea. Alors j’ai dit : "D’accord, pour ma famille, je vais déménager, même si c’est à Chelsea." Je me disais que ça pourrait peut-être aller, Olivier Giroud est passé d’Arsenal à Chelsea sans problème, mais pour moi, c’était différent ».
À travers ces mots, on comprend que le choix de quitter la Catalogne ne relevait pas d’un désir sportif, mais plutôt d’une contrainte familiale et émotionnelle. Chelsea s’imposait comme une échappatoire… qui s’est vite transformée en piège.
- Getty Images Sport
Un contexte chaotique à Stamford Bridge
L’arrivée d’Aubameyang à Londres coïncidait avec une période de grande instabilité. Chelsea venait de changer de propriétaire, passant des mains de Roman Abramovich à celles de BlueCo, emmenée par Todd Boehly. Ce nouveau chapitre, censé redynamiser le club, s’est transformé en chantier désordonné. L’été 2022, les Blues ont recruté en masse : Raheem Sterling, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka, Wesley Fofana… et Pierre-Emerick Aubameyang.
Mais le départ de Thomas Tuchel, celui-là même qui avait souhaité sa venue, a tout bouleversé. Remplacé par Graham Potter, le technicien allemand laissait le Gabonais orphelin de repères. Résultat : une saison désastreuse, seulement trois buts en 21 matchs toutes compétitions confondues, et un joueur qui ne trouvait plus sa place dans un collectif en perte totale de confiance.
- Getty Images Sport
Un traumatisme personnel aux lourdes séquelles
Derrière cette dégringolade sportive se cachait un drame plus profond. Quelques semaines avant son transfert à Chelsea, Aubameyang et sa famille avaient subi un cambriolage d’une extrême violence dans leur maison de Castelldefels, en Espagne. Quatre individus armés s’étaient introduits dans leur domicile, les menaçant sous la contrainte. L’attaquant avait été frappé au visage avec un gant lesté de métal, lui fracturant la mâchoire.
Le buteur avait dû porter un masque de protection à son arrivée en Angleterre, symbole visible d’un mal invisible. Les agresseurs avaient emporté bijoux, montres et une voiture, mais le plus grand dommage fut psychologique.
En janvier suivant, Aubameyang s’était confié sur ce traumatisme encore vif : « J'y pensais sans cesse. J'ai passé tellement de nuits comme ça : sans dormir du tout, à ne penser qu'à cette merde. Tu fais des cauchemars. Moi, si je ne dors pas bien, je ne vais pas donner à l'équipe ce qu'elle attend de moi, je ne serai pas au meilleur de ma forme. Chaque fois que les enfants sont seuls, ils ont peur ».
Ces mots montrent à quel point l’expérience a laissé des traces indélébiles, impactant son rendement et son équilibre familial.
- AFP
La renaissance marseillaise
Après cette saison noire, le Gabonais a décidé de tourner la page. Il a rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2023, où il a retrouvé un environnement qui lui ressemble : passionné, exigeant, mais humain. Entre le Vélodrome en fusion et un public qui l’a immédiatement adopté, Aubameyang a retrouvé son sourire.
Son passage en Arabie saoudite, à Al-Qadsiah (2024-2025), n’aura duré qu’une saison avant qu’il ne revienne à Marseille, bien déterminé à boucler sa carrière en beauté. À 36 ans, il reste affûté, inspiré et heureux d’évoluer dans un club qui, selon lui, comprend sa passion et son tempérament.
Aujourd’hui, l’histoire retient que son passage à Chelsea restera comme le pire épisode de sa carrière, un moment d’égarement qui a failli tout briser. Mais aussi une épreuve qui l’a forgé, l’a rendu plus fort, plus lucide, et surtout plus reconnaissant envers le football qu’il aime tant.