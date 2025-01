Pierre-Emerick Aubameyang raconte son cauchemar au Barça : "Ils avaient un pistolet"

Entre souvenirs douloureux et impact sur sa famille, Pierre-Emerick Aubameyang revient sur un moment marquant qui a influencé la suite de sa carrière.

Lors d’une interview accordée à The Athletic, l’international avant-centre gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang (77 capes, 31 buts), a évoqué un épisode dramatique vécu dans les derniers jours de son passage au FC Barcelone. L’ancien attaquant des Gunners et des Blues a raconté en détail un braquage à main armée survenu dans sa maison à Barcelone le 28 août 2022, peu avant son transfert à Chelsea. Cet incident a laissé une marque indélébile, non seulement sur le joueur de 35 ans, mais aussi sur sa famille, bouleversant leur vie quotidienne.