Barça : Aubameyang agressé à son domicile !

Selon El Pais, Pierre-Emerick Aubameyang et son épouse ont été agressés à leur domicile dans la nuit de dimanche à lundi.

Dimanche noir pour Pierre-Emerick Aubameyang. Resté sur le banc lors de la nouvelle démonstration du FC Barcelone face à Valladolid (4-0), l’attaquant gabonais et son épouse ont été agressés à leur domicile barcelonais après la rencontre.

Son épouse présente

Le quotidien El Pais a révélé l’information ce lundi, en parlant d’un violent braquage vécu par le couple. Puisque, selon des sources policières, Aubameyang et son épouse ont été menacés avec des armes à feu, et surtout frappés par leurs agresseurs.

Plus de peur que de mal pour le couple, au final, puisque les malfaiteurs ont finalement pris la fuite dans une Audi A3 blanche après avoir réussi à ouvrir un coffre-fort contenant des bijoux, toujours selon le quotidien El Pais.

Aubameyang pourrait quitter Barcelone

Un épisode malgré tout terrible et surtout marquant pour l’attaquant et son épouse, qui pourraient quitter Barcelone cet été. En effet, le Gabonais est suivi de très près par Chelsea, et ce dimanche noir lui donnera sans doute un peu plus envie de retrouver Londres.