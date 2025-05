Un monument de l’OM pourrait être écarté dans l’ombre. La rupture semble proche entre une légende et la direction marseillaise…

L’avenir de Jean-Pierre Papin à l’Olympique de Marseille s’écrit de plus en plus en pointillés. Ancien Ballon d’Or et figure emblématique du club phocéen, celui qui avait repris les rênes de la réserve en 2023 n’entre visiblement plus dans les plans de la nouvelle direction sportive. Depuis l’automne 2024, le malaise est palpable entre JPP et les nouveaux hommes forts du club, à commencer par Medhi Benatia, intronisé directeur du football.