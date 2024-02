OM, les confidences de Jean-Pierre Papin sur son changement de statut

Jean-Pierre Papin s’est confié mardi sur son changement de statut à l’Olympique de Marseille.

Ambassadeur de l’OM et conseiller sportif de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin a ajouté une nouvelle fonction à ses premiers postes. L’ancien international français est devenu depuis novembre dernier, l’entraineur de la réserve de l’Olympique de Marseille. Un nouveau rôle sur lequel est revenu l’ancien attaquant de l’OM ce mardi.

Jean-Pierre Papin révèle les coulisses de son changement de statut à l’OM

Il n’est pas fréquent de voir un responsable de club occuper encore les fonctions d’entraineur de l’équipe et encore moins de la réserve. Sauf peut-être à l’Olympique de Marseille. Cumulativement avec ses postes d’ambassadeur et de conseiller sportif, Jean-Pierre Papin est également l’entraineur de l’équipe réserve. Un poste qu’il est allé chercher lui-même.

« Oui, c’est mon choix. Dans les péripéties du club, on regarde bien évidemment l’équipe première mais aussi la réserve. Et l’équipe réserve, elle était mal en point. Le coach était parti quinze jours avant. Je suis allé voir Pablo (Longoria) et en discutant avec lui, je lui ai demandé s’il pouvait me donner ce rôle qui m’intéressait au plus haut point. Non, je crois qu’il n’était pas surpris. Dès que je suis arrivé, je lui ai dit que si j’avais l’opportunité d’y retourner un jour, j’aimerais bien pouvoir le faire. Et il a accepté tout de suite, il n’y a pas eu de soucis », explique le Ballon d’Or 1991 au micro de RMC.

Papin n’est pas intéressé par l’équipe première de l’OM

Entraineur de la réserve, Jean-Pierre Papin aurait pu reprendre l’équipe première après le départ de Gennaro Gattuso. Mais la direction de l’OM a préféré miser sur Jean-Louis Gasset. Alors que la presse évoquait une colère de l’ancien milanais suite la nomination de l’ancien entraineur de Bordeaux, JPP a mis les choses au clair il y a quelques jours.

« Non, pas du tout. Moi, j’étais avec mes gamins. Et ça se passe plutôt pas mal pour moi. Le choix des dirigeants s’est porté sur Jean-Louis Gasset. Je pense que c’est un très bon choix, car Jean-Louis a une expérience incroyable. Il l’a prouvé hier, il a redonné ce petit morceau de confiance qu’on avait perdu. Et la victoire contre le Shakhtar nous a fait beaucoup de pied », a confié Jean-Pierre Papin.