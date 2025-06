Désireux de s’offrir Evan Ndicka cet été, l’OM pourrait se servir d’un stratagème étonnant pour chiper le défenseur ivoirien à la Roma.

À la recherche de renforts défensifs d’envergure, l’Olympique de Marseille n’en finit plus de creuser des pistes inattendues. Et l’une d’elles, bien que complexe, attire particulièrement l’attention des dirigeants olympiens. Le nom d’Evan Ndicka a émergé, et le scénario envisagé pour le faire venir laisse entrevoir un mercato audacieux… mais aussi très coûteux.