Mercato, un autre anglais arrive à l'OM (Officiel)

C. Egan-Riley

C’est fait ! L’OM accueille un autre joueur anglais dans ses rangs cet été.

Qualifié en Ligue des Champions, l’OM avait à cœur de se renforcer lors de cette fenêtre de transferts. Et le secteur le plus ciblé par la direction marseillaise est celui de la défense. Une arrière-garde qui n’a pas donné entière satisfaction à Roberto De Zerbi lors de la saison écoulée qui a pourtant vu l’OM terminer deuxième loin derrière le Paris Saint-Germain. C’est dans cette optique que le club olympien a décidé d’activer la piste CJ Egan-Riley cet été. Un dossier qui s’est accéléré ces derniers jours et s’est finalement conclu ce samedi.