Un échange surprenant se profile entre Marseille et la Roma, avec deux profils bien différents. Et pourtant, l’opération pourrait se concrétiser.

L’Olympique de Marseille vit un début de mercato relativement discret mais efficace. Après les signatures rapides et gratuites de CJ Egan-Riley et Angel Gomes, la direction phocéenne continue de manœuvrer en silence, sans grandes annonces ni feuilletons interminables. Mais en coulisse, les choses s’activent : certaines pistes se dessinent, et des départs inévitables pourraient en déclencher d’autres plus inattendus.