Olivier Giroud, un avenir indécis en MLS

Los Angeles FC vs Flamengo

Un an après son départ en MLS, Olivier Giroud arrive à un tournant avec Los Angeles FC.

Installé depuis plus d’un an aux États-Unis, Olivier Giroud découvre un nouvel univers, entre ambitions sportives et expérience de vie. Si l’attaquant du Los Angeles FC s’est rapidement intégré à son environnement californien, son avenir au sein de la franchise américaine reste incertain. Une réunion est prévue à l’issue du Mondial des Clubs, diffusé en intégralité sur DAZN, pour discuter de la suite à donner à cette aventure. Une chose est sûre : le champion du monde 2018 ne semble pas encore prêt à tourner la page.