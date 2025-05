Pourquoi Olivier Giroud ne trouve pas sa place au pays du soccer ?

GOAL analyse pourquoi le meilleur buteur de l'histoire des Bleus peine à s'imposer en MLS sous les couleurs du Los Angeles FC.

Lors de la 11e journée de la saison 2025 de MLS, le LAFC a remporté une victoire précieuse (2-0) face au Houston Dynamo. Mais Olivier Giroud est resté sur le banc, spectateur d'un succès auquel il n'a une nouvelle fois pas participé. Une scène symptomatique de son début de parcours américain : qu'il soit sur la pelouse ou non, l'ancien attaquant des Bleus ne pèse pas sur les résultats.

Et pourtant, les attentes étaient immenses lorsqu'il s'est engagé gratuitement avec la franchise californienne à l'été 2024, après une carrière exemplaire à Arsenal, Chelsea et au Milan AC. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 réalisations), champion du monde 2018 et vainqueur de la Ligue des champions en 2021, Giroud affichait un palmarès éloquent.

Mais sur le terrain, l'impact tant attendu n'a jamais été au rendez-vous. En 10 apparitions en saison régulière et 4 matchs de play-offs, Giroud n'a pas inscrit le moindre but. Son unique réalisation toutes compétitions confondues a été signée en finale de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2024, un but certes crucial, mais bien isolé dans une période de cinq mois.

En 2025, le bilan ne s'améliore guère. Le Français a pris part à 11 matchs, toutes compétitions confondues, mais n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise - sur coup franc. Une belle inspiration, mais loin de suffire à redresser une trajectoire en MLS déjà bancale.

Le constat est clair : Giroud ne répond pas aux attentes. Mais l'explication est peut-être plus complexe. Nouveau continent, système de jeu peu adapté, effectif en perpétuelle rotation, et un joueur au crépuscule de sa carrière... Les excuses sont-elles valables ? Le LAFC a-t-il échoué à l'accompagner ? Ou s'agit-il simplement de la fin naturelle d'une carrière brillante ?

GOAL fait le point ci-dessous.