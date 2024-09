Los Angeles FC, Lloris et Giroud remportent leur premier trophée

Los Angeles FC vs Kansas City Wizards

US Open Cup - Phases Finales

Deux anciens internationaux français, Olivier Giroud et Hugo Lloris, remportent leur premier trophée américain avec le Los Angeles FC.

Cette nuit du mercredi 25 à jeudi 26 septembre 2024, le Los Angeles FC était au rendez-vous avec son homologue du Sporting KC au Banc of California Stadium dans le cadre de la finale de la Coupe des Etats-Unis. A la fin, le LAFC et ses Français ont soulevé le trophée après s’être imposé sur le score de 3-1 en prolongations.

Premier trophée pour Giroud et Lloris

Arrivé cet été en provenance de l’AC Milan, Olivier Giroud a retrouvé son ancien capitaine en équipe de France, Hugo Lloris, qui a signé six mois plus tôt. Après quelques mois ensemble, les deux anciens Bleus soulèvent leur premier trophée en club. Ceci quelques semaines après l’échec en finale de la Leagues Cup contre le Columbus Crew, le 26 août dernier.

Cette nuit du jeudi 26 septembre 2024, le Los Angeles FC affrontait le Sporting KC en finale de l'US Open Cup (Coupe des Etats-Unis). Alors qu’il a manqué l’ouverture du score après une offrande de Denis Bouanga (41e), Olivier Giroud a réussi à le faire en seconde mi-temps (53e). Mais les Californiens se font rattraper au score avec l’égalisation d’Erik Thommy à l’heure de jeu pour le Sporting KC.

L'article continue ci-dessous

Si aucune des deux équipes n’est plus parvenue à trouver le chemin des filets avant le temps règlementaire, le Los Angeles FC a pu faire la différence lors des prolongations. Grâce à des réalisations de Omar Campos (102e) et Kei Kamara (109e), le club californien a fait la différence en s’imposant 3-1 au coup de sifflet final. Ainsi, Hugo Lloris et Olivier Giroud, nouvelle recrue phare du LAFC, remportent leur premier trophée américain.