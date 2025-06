Alors qu’il semblait intransférable, Thiago Almada pourrait finalement plier bagage vers Lisbonne. Une volte-face brutale signée John Textor.

L’Olympique Lyonnais vit des heures sombres. Depuis l’annonce choc de la DNCG reléguant le club en Ligue 2 pour raisons financières, les certitudes s’effondrent. Dans ce contexte incertain, les joueurs les plus cotés commencent à envisager un départ. Et parmi eux, Thiago Almada pourrait bien faire ses valises plus tôt que prévu.