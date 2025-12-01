OL, ça se complique pour Malick Fofana

Le dossier Malick Fofana, déjà inquiétant depuis sa blessure fin octobre, vient de prendre une tournure encore plus préoccupante pour l’Olympique Lyonnais. Alors que le club rhodanien espérait un retour rapide de sa jeune pépite belge, les nouvelles révélées après le succès contre Nantes dimanche ont jeté un froid sur toute la dynamique offensive lyonnaise. Entre délais prolongés, images peu rassurantes et options réduites sur les ailes, la situation de Malick Fofana devient un casse-tête majeur pour un OL en reconstruction.
Un forfait prolongé pour Malick Fofana
Depuis son choc contre Strasbourg (2-1), Malick Fofana est au centre des préoccupations lyonnaises. Victime d’une grosse entorse après un tacle sévère d’Ismaël Doukouré, Malick Fofana avait d’abord bénéficié d’un diagnostic laissant espérer un retour après la trêve hivernale. Mais match après match, la réalité est devenue plus complexe : la cheville de Malick Fofana ne réagit pas comme prévu, retardant une reprise attendue par tout le club. Cette absence prolongée commence à peser lourd, notamment dans un secteur offensif déjà amoindri.
La confirmation est venue après le succès de l’OL contre Nantes (3-0), lors de la 14e journée de Ligue 1. Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, a mis fin aux derniers espoirs d’un retour express de Malick Fofana. Il a expliqué : « Ça avance mais pas au rythme que l'on veut », avant d’ajouter : « Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février ». Pour Malick Fofana, cette déclaration sonne comme un coup d’arrêt supplémentaire dans une première saison où il espérait rapidement s’imposer.
Les images de Malick Fofana qui inquiètent Lyon
Les supporters ont eu un bref aperçu de l’évolution de Malick Fofana dans les travées du Groupama Stadium après la victoire contre Nantes. L’international belge, qui saluait son ancien coéquipier Johann Lepenant, est apparu à l’antenne de Ligue1+ en béquilles. Cette simple image a suffi à confirmer que Malick Fofana est encore loin d’un retour à la compétition, et que son immobilisation reste importante. Pour un joueur basé sur l’explosivité et les courses répétées, le chemin vers la pleine forme apparaît encore long.
Cette apparition a renforcé le sentiment que l’OL ne reverra pas Malick Fofana avant plusieurs semaines. Compte tenu de la lenteur de la cicatrisation et du manque de progression, le club risque désormais de devoir revoir son plan initial. Le secteur offensif, déjà fragilisé, semble difficile à maintenir sans une solution alternative à court terme. Le cas Malick Fofana devient donc une problématique structurelle pour Paulo Fonseca.
Malick Fofana influence le mercato de l’OL
L’indisponibilité de Malick Fofana pourrait contraindre la direction lyonnaise à ajuster sa stratégie pour janvier. L’OL, déjà en réflexion pour renforcer ses ailes, pourrait accélérer ses démarches pour éviter d’être trop limité. Avec un effectif privé de Malick Fofana et souvent sans Ernest Nuamah, les options se réduisent drastiquement et compliquent la mise en place d’un système offensif cohérent. L’incertitude entourant la durée d’absence de Malick Fofana ajoute une pression supplémentaire sur la cellule de recrutement.
Parallèlement, alors que le poste de numéro neuf semble promis à l’arrivée très probable d’Endrick, la situation de Malick Fofana impose une réflexion élargie. Paulo Fonseca, qui mise sur la variété et la profondeur offensives pour dynamiser son équipe, voit plusieurs de ses plans compromis. Le retour de Malick Fofana, comme celui de Nuamah, est désormais crucial pour stabiliser les couloirs et éviter une dépendance trop forte à un petit noyau d’attaquants.