OL, ça se complique pour Malick Fofana

Depuis son choc contre Strasbourg (2-1), Malick Fofana est au centre des préoccupations lyonnaises. Victime d’une grosse entorse après un tacle sévère d’Ismaël Doukouré, Malick Fofana avait d’abord bénéficié d’un diagnostic laissant espérer un retour après la trêve hivernale. Mais match après match, la réalité est devenue plus complexe : la cheville de Malick Fofana ne réagit pas comme prévu, retardant une reprise attendue par tout le club. Cette absence prolongée commence à peser lourd, notamment dans un secteur offensif déjà amoindri.

La confirmation est venue après le succès de l’OL contre Nantes (3-0), lors de la 14e journée de Ligue 1. Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, a mis fin aux derniers espoirs d’un retour express de Malick Fofana. Il a expliqué : « Ça avance mais pas au rythme que l'on veut », avant d’ajouter : « Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février ». Pour Malick Fofana, cette déclaration sonne comme un coup d’arrêt supplémentaire dans une première saison où il espérait rapidement s’imposer.