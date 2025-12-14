OL, les révélations fracassantes de John Textor

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, John Textor est revenu en détail sur la période ayant précédé le passage de l’OL devant la DNCG. L’homme d’affaires américain a tenu à défendre son action à la tête du club, estimant avoir multiplié les efforts pour éviter une relégation administrative. Conscient de l’hostilité d’une partie des supporters, John Textor a expliqué sa vision du rôle de dirigeant dans un football français contraint économiquement.

Dans cet entretien, John Textor a livré un plaidoyer personnel, assumant les choix effectués depuis son arrivée. « Vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous quand vous êtes dans ce milieu. Il faut travailler, être honnête, aider. Le fait est que nous n'avons fait qu'aider, mais ce n'était pas assez. Nous avons ramené des capitaux pour rembourser des dettes. Il y a des limites à ce qu'on peut faire concernant les profits et les pertes en France. Les pertes continueront pour ce genre de clubs, il faut toujours plus de capital. Ce que nous n'avons pas réglé… en même temps, nous avons ramené des talents, nous avons réduit les dépenses, mais nous avons eu des vents contraires. Nous avons perdu énormément d'argent sur la question des droits TV. Depuis que je suis arrivé, j'ai augmenté les revenus chaque année. Mais les supporters ne le savent pas », a déclaré John Textor sur RMC.