Les chiffres publiés ce vendredi ont jeté un froid sur l’environnement lyonnais. Le dernier bilan financier de l’ère John Textor révèle une situation plus grave encore que redoutée, mettant en lumière l’ampleur des pertes accumulées et les fragilités structurelles héritées du précédent actionnaire majoritaire. Alors que l’Olympique Lyonnais cherche à se reconstruire, ce document comptable éclaire les failles d’un modèle qui s’est progressivement dégradé. À travers ces résultats, John Textor laisse derrière lui une équation délicate que la nouvelle direction devra impérativement résoudre pour relancer l’OL.
OL, le nouveau bilan financier qui enfonce John Textor
Un bilan catastrophique qui expose l’héritage de John Textor à l'OL
Le bilan comptable publié par Eagle Football Group marque un tournant dans la gestion de l’Olympique Lyonnais. Comme l’indique ce rapport, John Textor laisse un OL exsangue, avec des pertes atteignant 201,2 millions d’euros, un chiffre qui reflète la gravité de la situation.Pour John Textor, habitué à défendre sa stratégie agressive en matière de transferts et d’investissements, ces résultats constituent un véritable désaveu. Le communiqué précise que « le résultat opérationnel (-150,7 M€ vs. +26,5 M€ en N-1) intègre en outre la forte hausse des amortissements joueurs (…) ainsi que la charge liée à l’accord de règlement signé avec l’UEFA en juin 2025 (12,5 M€) ».
Ce constat pose frontalement la question de la gestion opérée sous John Textor, dont les choix ont généré des amortissements records et une structure financière instable. Eagle rappelle par ailleurs que l’exercice précédent avait bénéficié d’éléments non récurrents estimés à 54 millions d’euros, ce qui amplifie la chute brutale observée cette saison. Ainsi, le dernier exercice dirigé par John Textor illustre à quel point les fondations économiques de l’OL ont été fragilisées avant le changement de gouvernance.
Des pertes financières aggravées sous John Textor
La seconde partie du communiqué d’Eagle Football Group confirme l’aggravation du déficit accumulé durant l’ère John Textor. Le rapport explique que « le résultat financier s’élève à -45,2 M€ (-35,0 M€ en N-1), soit une variation de -10,3 M€ », une tendance qui illustre les difficultés croissantes générées par les choix opérés sous la présidence de John Textor. Ces montants reflètent notamment des financements liés aux créances sur les joueurs, mais aussi la cession du compte courant d’OL Féminin, un autre symbole des décisions contestées de l’entrepreneur américain.
Pour John Textor, cette accumulation de charges et de pertes constitue un lourd héritage qui pèse désormais sur l’ensemble du club. Le communiqué conclut cette partie en indiquant que « le résultat net part du Groupe s’élève ainsi à -201,2 M€, contre -25,2 en N-1 », un effondrement spectaculaire qui illustre la dérive financière de la période Textor. Ce bilan, aussi précis que sévère, renforce l’idée que l’Olympique Lyonnais a traversé l’une des crises économiques les plus profondes de son histoire récente.
Une nouvelle direction qui sauve l'OL de la tempête
Si le rapport demeure alarmant, il annonce également une rupture nette avec l’ère John Textor grâce à l’arrivée de Michele Kang, désormais présidente exécutive. Eagle Football Group souligne une volonté de redresser la situation financière après les dérives constatées sous John Textor. Cette transition représente un changement majeur dans la gouvernance, avec une priorité accordée à la rigueur budgétaire et à la mise en place d’un modèle plus durable.
Le communiqué insiste sur cette nouvelle dynamique en affirmant : « Sur le plan sportif, le Groupe reste focalisé sur l’objectif d’une qualification européenne pour la saison 2026/2027. En outre, le Groupe est engagé (…) dans une démarche de transparence et de conformité ». Ce positionnement tranche avec l’approche précédente de John Textor, jugée ambitieuse, mais désordonnée, et marque la volonté d’établir une trajectoire plus solide pour l’Olympique Lyonnais.
Un avenir plus stable, mais une dette symbolique de l’ère John Textor
Si l’avenir peut sembler plus optimiste sous la direction de Michele Kang, la situation laissée par John Textor reste préoccupante. Le club devra continuer de composer avec les conséquences directes des pertes colossales accumulées au cours de l’exercice 2024-2025. Ces chiffres, qualifiés d’« alarmants » par Eagle, expliquent en partie la politique d’austérité menée lors du dernier mercato estival, une décision rendue indispensable par l’état des comptes sous John Textor.
Les supporters, déjà marqués par une saison sportive instable, voient dans ce rapport la confirmation des inquiétudes exprimées depuis des mois. Pour beaucoup d’observateurs, John Textor laisse derrière lui une structure affaiblie qui devra être rebâtie sur le long terme. Ce bilan s’impose comme un point de départ pour une reconstruction progressive, fondée sur la transparence et sur une gestion plus rationnelle que celle qui a marqué l’ère Textor.