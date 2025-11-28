OL, le nouveau bilan financier qui enfonce John Textor

La seconde partie du communiqué d’Eagle Football Group confirme l’aggravation du déficit accumulé durant l’ère John Textor. Le rapport explique que « le résultat financier s’élève à -45,2 M€ (-35,0 M€ en N-1), soit une variation de -10,3 M€ », une tendance qui illustre les difficultés croissantes générées par les choix opérés sous la présidence de John Textor. Ces montants reflètent notamment des financements liés aux créances sur les joueurs, mais aussi la cession du compte courant d’OL Féminin, un autre symbole des décisions contestées de l’entrepreneur américain.

Pour John Textor, cette accumulation de charges et de pertes constitue un lourd héritage qui pèse désormais sur l’ensemble du club. Le communiqué conclut cette partie en indiquant que « le résultat net part du Groupe s’élève ainsi à -201,2 M€, contre -25,2 en N-1 », un effondrement spectaculaire qui illustre la dérive financière de la période Textor. Ce bilan, aussi précis que sévère, renforce l’idée que l’Olympique Lyonnais a traversé l’une des crises économiques les plus profondes de son histoire récente.