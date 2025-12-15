Pendant plusieurs semaines, l’Olympique lyonnais a frôlé un scénario catastrophe. Menacé de relégation administrative, l’OL a vu son avenir se jouer loin des terrains, dans les bureaux de la DNCG. Au cœur de cette tempête, John Textor a pris une décision radicale, aussi stratégique que symbolique. Un choix qui a changé le destin du club rhodanien et qui continue d’alimenter les débats.
Ligue 1 : Comment John Textor a sauvé l'OL de la relégation ?
- AFP
John Textor n’en pouvait plus de la DNCG
La situation bascule officiellement le 24 juin, lorsque la DNCG prononce la rétrogradation administrative de l’OL en Ligue 2. À ce moment-là, John Textor, alors président et toujours propriétaire du club via Eagle Football Group, comprend que le problème dépasse la seule dimension financière. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, John Textor explique avoir identifié en amont une rupture de confiance avec les instances du football français. « Oui, Eagle Football est actionnaire de l'OL à hauteur de 93 ou 94%, l'actionnaire majoritaire », rappelle John Textor, insistant sur sa position d’actionnaire plus que de dirigeant opérationnel.
Anticipant cette crise, John Textor révèle avoir engagé une réflexion environ un mois avant l’audition décisive. « Je dirais qu'à peu près 30 jours avant l'audition devant la DNCG, je savais que j'avais des problèmes avec la gouvernance du football français. J'ai pris le thé avec Michele Kang, un soir à Paris. Je lui ai demandé de réfléchir à l'idée d'être co-présidente ici, au moins, à cause de ces problèmes. » Une prise de conscience progressive, qui précède la décision la plus forte de son mandat.
- AFP
Textor a convaincu Michele Kang de prendre la présidence de l’OL
Pour John Textor, le diagnostic est clair : son profil ne passe plus.« Nous savions que politiquement, avec la gouvernance, ma nature amusante et disruptive n'était pas bonne pour ma relation avec la DNCG et je lui ai demandé de réfléchir à prendre ce poste. Avec la relégation, c'est devenu nécessaire. La seule façon de passer l'appel, c'était de changer de dirigeant. » Cette phrase résume l’ampleur du virage opéré par John Textor, qui choisit alors de se mettre en retrait.
Le 9 juillet, un peu plus de deux semaines après la sanction initiale, l’OL est finalement maintenu en Ligue 1. Michele Kang, propulsée à la présidence, devient le visage rassurant d’un club en quête de stabilité. John Textor insiste cependant sur l’organisation mise en place depuis ce changement. « Michele est président de l'OL, elle rend des comptes au conseil d'administration de l'OL. Et le conseil d'administration rend des comptes à l'actionnaire. Je n'ai pas à m'impliquer au quotidien, mais si une décision doit être prise et dépasse ce cadre, c'est là que l'actionnaire intervient. »
- AFP
Textor en retrait, Michele Kang en première ligne à Lyon
Cette nouvelle répartition des rôles alimente une question centrale : John Textor reste-t-il le véritable patron de l’OL ? La réponse est sans ambiguïté. « Non, je ne suis pas ‘le boss’ », affirme John Textor. « Je ne prends absolument aucune décision en ce moment, à part, par exemple, décider d’allumer ou non la télévision. Je souhaite le meilleur à Michele. » Une déclaration destinée à lever toute ambiguïté sur son rôle actuel dans la gestion quotidienne.
Dans la continuité, John Textor souligne les qualités de sa successeure. « Le propriétaire, c’est Eagle Football », insiste John Textor. « Elle est une actionnaire minoritaire mais importante au sein d’Eagle. C’est elle qui dirige Lyon. Elle va beaucoup mieux gérer les relations ici, elle le fait déjà mieux que moi. Elle y consacre du temps, elle construit ces relations. » L’ancien président reconnaît ainsi une compétence relationnelle décisive dans ce contexte institutionnel sensible.
- AFP
John Textor fracasse encore la DNCG
John Textor va plus loin en mettant en lumière ce qu’il considère comme une incohérence majeure. « Je pense que dans les prochaines semaines, tout le monde va commencer à voir les chiffres, au fur et à mesure que je partagerai davantage sur ce qui a réellement été présenté à la DNCG. Je ne vois aucune différence entre le budget que j’ai présenté en mai-juin 2024 et le budget que nous avons aujourd’hui, et pourtant, l’un se fait reléguer et le dirigeant suivant est promu immédiatement derrière. Ça me paraît clair. » Une conclusion lourde de sens, qui continue de nourrir les interrogations.
Au final, John Textor aura sauvé l’OL non pas par une injection financière supplémentaire, mais par un retrait stratégique. Un choix rare dans le football moderne, où le pouvoir se lâche difficilement. En Ligue 1, l’OL est toujours là. Et derrière ce maintien, le nom de John Textor restera indissociable d’un sauvetage aussi discret que décisif.