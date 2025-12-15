Ligue 1 : Comment John Textor a sauvé l'OL de la relégation ?

La situation bascule officiellement le 24 juin, lorsque la DNCG prononce la rétrogradation administrative de l’OL en Ligue 2. À ce moment-là, John Textor, alors président et toujours propriétaire du club via Eagle Football Group, comprend que le problème dépasse la seule dimension financière. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, John Textor explique avoir identifié en amont une rupture de confiance avec les instances du football français. « Oui, Eagle Football est actionnaire de l'OL à hauteur de 93 ou 94%, l'actionnaire majoritaire », rappelle John Textor, insistant sur sa position d’actionnaire plus que de dirigeant opérationnel.

Anticipant cette crise, John Textor révèle avoir engagé une réflexion environ un mois avant l’audition décisive. « Je dirais qu'à peu près 30 jours avant l'audition devant la DNCG, je savais que j'avais des problèmes avec la gouvernance du football français. J'ai pris le thé avec Michele Kang, un soir à Paris. Je lui ai demandé de réfléchir à l'idée d'être co-présidente ici, au moins, à cause de ces problèmes. » Une prise de conscience progressive, qui précède la décision la plus forte de son mandat.