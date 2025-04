OL, deux cadors anglais se tirent la bourre pour Rayan Cherki

Tottenham vs Bodoe/Glimt

Deux grands clubs de Premier League sont à la lutte pour s’attacher les services de Rayan Cherki, annoncé en partance de l’OL l’été prochain.

Alors que l’Olympique Lyonnais renoue enfin avec les hauteurs du classement et entrevoit une qualification européenne, un dossier brûlant s’installe en coulisses. Un talent formé à la maison, en l’occurrence Rayan Cherki, parmi les plus courtisés d’Europe, attise les convoitises. L’international espoirs a prolongé son bail dans le Rhône l’été dernier, mais cela n’empêche pas plusieurs grandes écuries de guetter le bon moment pour frapper fort. Et selon les rumeurs venues d’outre-Manche, deux géants du football anglais seraient déjà passés à l’offensive.