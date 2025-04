OL, l'annonce fracassante sur l'avenir de Rayan Cherki

Manchester United vs Manchester City

Nouvelle révélation sur l’avenir de Rayan Cherki avec l’OL. Une situation qui commence à échapper au club rhodanien.

L’avenir de Rayan Cherki à l’Olympique Lyonnais semble plus incertain que jamais. Longtemps annoncé sur le départ, le jeune meneur de jeu avait finalement prolongé son aventure avec son club formateur l’été dernier. Toutefois, un accord passé avec John Textor lui permettrait de quitter l’OL à l’été 2025 sous certaines conditions. En pleine progression cette saison, le Franco-Algérien attise les convoitises des plus grands clubs européens, et un cador anglais serait déjà prêt à passer à l’action. Une situation qui pourrait précipiter son transfert dès la prochaine fenêtre estivale.