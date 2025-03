Strasbourg vs Lyon

L’OL a pris une étrange décision pour l’avenir de Rayan Cherki, très courtisé sur le marché des transferts.

Rayan Cherki est en train de réaliser une saison exceptionnelle avec l’Olympique Lyonnais, attirant ainsi l’attention des plus grands clubs européens. Pourtant, il y a quelques mois à peine, l’OL semblait prêt à le céder pour une somme dérisoire. Aujourd’hui, la donne a changé, mais un montant surprenant pourrait suffire à le faire partir. Entre impératifs financiers et performances éclatantes, l’avenir du jeune prodige lyonnais s’annonce plus incertain que jamais.