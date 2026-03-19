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Patrick Tchanhoun

OFFICIEL - La liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars est tombée

Dernière ligne droite avant le Mondial : Deschamps tranche et dévoile une liste qui réserve quelques surprises.

À moins de trois mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a levé le voile sur son groupe pour le rassemblement de mars. Deux affiches attendent les Bleus aux États-Unis, face au Brésil le 26 mars, puis contre la Colombie le 29. Une répétition grandeur nature avant le grand rendez-vous de l’été.

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