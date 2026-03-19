OFFICIEL - La liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars est tombée

Le compte à rebours est lancé. À 84 jours du début de la Coupe du monde, organisée entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, le sélectionneur affine ses choix.

Après une phase qualificative maîtrisée, avec 16 points récoltés sur 18 possibles, les Bleus entrent dans une phase décisive. Ce rassemblement représente le premier de l’année 2026, mais surtout le dernier avant le tournoi.

Ce détail change tout. Chaque sélection, chaque absence, chaque surprise prend une dimension particulière, d’autant que ce Mondial marquera la fin de l’ère Deschamps à la tête de l’équipe de France.