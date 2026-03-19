À moins de trois mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a levé le voile sur son groupe pour le rassemblement de mars. Deux affiches attendent les Bleus aux États-Unis, face au Brésil le 26 mars, puis contre la Colombie le 29. Une répétition grandeur nature avant le grand rendez-vous de l’été.
OFFICIEL - La liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars est tombée
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Une liste stratégique avant le Mondial
Le compte à rebours est lancé. À 84 jours du début de la Coupe du monde, organisée entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, le sélectionneur affine ses choix.
Après une phase qualificative maîtrisée, avec 16 points récoltés sur 18 possibles, les Bleus entrent dans une phase décisive. Ce rassemblement représente le premier de l’année 2026, mais surtout le dernier avant le tournoi.
Ce détail change tout. Chaque sélection, chaque absence, chaque surprise prend une dimension particulière, d’autant que ce Mondial marquera la fin de l’ère Deschamps à la tête de l’équipe de France.
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Mbappé bien là, Barcola et Koundé absents
Bonne nouvelle pour les supporters : Kylian Mbappé figure bien dans la liste. Touché récemment au genou, l’attaquant a rassuré en reprenant la compétition avec une entrée face à Manchester City mardi dernier.
En revanche, Jules Koundé ne participe pas au rassemblement. Le défenseur souffre des ischio-jambiers. Même constat pour Bradley Barcola, victime d’une entorse sérieuse à la cheville, qui l’éloigne des terrains pour plusieurs semaines.
Dans les cages, Lucas Chevalier conserve la confiance du sélectionneur, malgré un temps de jeu réduit au Paris Saint-Germain.
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Des choix forts et des retours offensifs
En défense, Pierre Kalulu gagne sa place aux côtés des frères Lucas Hernandez et Théo Hernandez, ainsi que des cadres habituels. Au milieu, l’équilibre reste classique avec N'Golo Kanté, Adrien Rabiot ou encore Aurélien Tchouaméni.
Devant, plusieurs profils attirent l’attention. L’absence de Barcola ouvre la porte à Rayan Cherki, mais aussi à Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Hugo Ekitike, performant avec Liverpool, fait aussi partie du voyage, tout comme Maghnes Akliouche.
La liste de Deschamps pour le mois de mars
Gardiens : Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba
Défenseurs : Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano
Milieux : Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery
Attaquants : Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hugo Ekitike, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram