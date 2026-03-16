OFFICIEL - Le bout du tunnel pour Kylian Mbappé, retenu contre Manchester City

La nouvelle circule depuis dimanche. Elle se confirme désormais officiellement : Kylian Mbappé figure bien dans la liste des joueurs retenus par le Real Madrid pour affronter Manchester City.

Le club espagnol se rend en Angleterre mardi soir pour disputer le huitième de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA. La rencontre s’annonce capitale, même si les Madrilènes abordent ce déplacement avec un avantage confortable après leur victoire 3-0 lors du match aller.

Dimanche, l’attaquant français a repris l’entraînement collectif sans restriction. Une séance complète avec ses partenaires, signe que le joueur retrouve peu à peu ses sensations.

Reste toutefois une interrogation : le staff décidera-t-il de lui accorder quelques minutes sur la pelouse de l’Etihad Stadium ?