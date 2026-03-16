Le suspense touche à sa fin pour Kylian Mbappé. Après plusieurs semaines loin des terrains, l’attaquant du Real Madrid réapparaît dans le groupe convoqué pour le déplacement chez Manchester City en Ligue des champions de l’UEFA. Une nouvelle attendue par les supporters madrilènes, curieux de savoir si l’international français aura du temps de jeu.
OFFICIEL - Le bout du tunnel pour Kylian Mbappé, retenu contre Manchester City
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Mbappé fait son retour dans le groupe madrilène
La nouvelle circule depuis dimanche. Elle se confirme désormais officiellement : Kylian Mbappé figure bien dans la liste des joueurs retenus par le Real Madrid pour affronter Manchester City.
Le club espagnol se rend en Angleterre mardi soir pour disputer le huitième de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA. La rencontre s’annonce capitale, même si les Madrilènes abordent ce déplacement avec un avantage confortable après leur victoire 3-0 lors du match aller.
Dimanche, l’attaquant français a repris l’entraînement collectif sans restriction. Une séance complète avec ses partenaires, signe que le joueur retrouve peu à peu ses sensations.
Reste toutefois une interrogation : le staff décidera-t-il de lui accorder quelques minutes sur la pelouse de l’Etihad Stadium ?
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Une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains
L’absence de Kylian Mbappé remonte au 21 février. Ce jour-là, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain subit une entorse du genou gauche.
Depuis cet incident, l’attaquant manque cinq rencontres avec le Real Madrid. Malgré cette absence notable, la formation madrilène réussit à maintenir un niveau élevé, notamment lors du huitième de finale aller contre Manchester City.
Cette gestion solide du match aller place désormais les Merengue dans une position favorable avant la manche retour.
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Jude Bellingham aussi de retour
La convocation de Kylian Mbappé ne constitue pas la seule bonne nouvelle pour l’effectif madrilène. Le club retrouve également Jude Bellingham.
Le milieu anglais n’avait plus joué depuis plusieurs semaines en raison d’un souci aux ischios-jambiers. Son nom apparaît lui aussi dans la liste pour ce déplacement européen. Deux retours qui renforcent un groupe déjà solide avant ce rendez-vous continental.
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Mbappé attendu aussi avec les Bleus
Le retour progressif de Kylian Mbappé concerne aussi l’Équipe de France de football. L’attaquant devrait logiquement apparaître dans la prochaine liste annoncée par Didier Deschamps.
La sélection nationale dévoilera sa liste jeudi. Si la condition physique du joueur se confirme, son nom devrait s’y trouver sans grande surprise.
En attendant, tous les regards se tournent vers Manchester, où le numéro 10 madrilène pourrait effectuer son retour sur une pelouse européenne.
Le groupe du Real Madrid contre Manchester City :
Gardiens : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran Gonzalez
Défenseurs : Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Fran García, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Diego Aguado, Mario Rivas
Milieux : Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch, Cestero, Manuel Ángel, Palacios, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham
Attaquants : Mbappé, Vinicius, Gonzalo García, Brahim Diaz, Franco Mastantuono