La tuile pour le PSG : Barcola absent un mois, les quarts de C1 en danger

Tout semblait sourire au Paris Saint-Germain mardi soir à Stamford Bridge. Une victoire nette, une qualification maîtrisée, et un collectif qui confirme sa montée en puissance. Pourtant, derrière cette démonstration, un détail n’a échappé à personne : la sortie prématurée d’un joueur clé, grimaçant, touché et incapable de continuer. Une image qui avait déjà jeté un léger froid malgré le score.

Une entorse sévère pour Bradley Barcola

Le diagnostic est désormais connu : Bradley Barcola souffre d’une entorse sévère de la cheville droite. Le club parisien évoque une indisponibilité de plusieurs semaines, mais les premières estimations convergent vers une absence d’environ un mois. Un coup dur pour l’attaquant de 23 ans, qui sortait pourtant d’une prestation marquante face à Chelsea, ponctuée par un but splendide en première période.

Ce timing rend la blessure particulièrement problématique. L’international français va devoir déclarer forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, mais surtout pour les quarts de finale de la Ligue des champions prévus début avril. Une absence qui prive le PSG d’un élément capable de faire des différences sur son aile, dans une phase décisive de la saison. En championnat également, plusieurs rencontres importantes devraient se disputer sans lui.

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Un équilibre offensif à repenser

L’absence de Barcola redistribue les cartes dans l’attaque parisienne. Désiré Doué, entré en jeu à Londres, pourrait bénéficier d’un temps de jeu accru dans les semaines à venir. Ce changement oblige aussi Luis Enrique à adapter ses animations offensives, tant le profil de Barcola, capable de percussion et de vitesse, occupait une place spécifique dans le système.

Auteur de 12 buts cette saison, Barcola s’était imposé comme l’un des hommes forts du PSG ces dernières semaines. Sa progression constante et son efficacité retrouvée en faisaient un atout majeur dans la quête européenne du club. Cette blessure vient donc freiner une dynamique individuelle et collective. Pour Paris, l’enjeu sera désormais de compenser cette absence sans perdre l’élan qui semblait enfin s’installer.