La victoire 3-0 du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid n’a pas suffi à éviter l’élimination en Coupe du Roi. Et la soirée laisse une autre trace : les blessures de Jules Koundé et Alejandro Baldé.
Coup dur pour le Barça et l’équipe de France : Jules Koundé fixé sur son indisponibilité
Une victoire sans lendemain
Le Camp Nou a vibré mardi soir. Trois buts inscrits, une équipe conquérante, un public debout. Pourtant, le scénario tourne court. Le lourd revers 4-0 encaissé au match aller au Metropolitano pèse trop lourd. Le Barça quitte la Coupe du Roi malgré son succès au retour.
La déception s’installe. Et très vite, un autre sujet inquiète les supporters : l’état physique des latéraux.
Koundé et Baldé sur la touche
Dès la 11e minute, Jules Koundé demande le changement. La jambe droite le fait souffrir. Son remplacement ne règle rien puisque Alejandro Baldé, entré en cours de match, sort à son tour à la 69e minute, touché musculairement.
Les examens réalisés le lendemain confirment les craintes. Selon Sport, les deux défenseurs restent indisponibles environ un mois. Les médecins évoquent des lésions musculaires sans atteinte structurelle grave, mais qui nécessitent prudence et patience.
Hansi Flick refuse toute prise de risque. Le staff cible un retour début avril, autour des 4 ou 5 du mois, possiblement pour un nouveau duel face à l’Atlético. Le symbole serait fort.
Les Bleus privés de Koundé
Conséquence immédiate : Jules Koundé renonce au prochain rassemblement de l’Équipe de France de football. Les Bleus doivent affronter le Brésil et la Colombie aux États-Unis.
Un contretemps pour Didier Deschamps, qui perd un titulaire régulier dans son couloir droit. La décision s’impose néanmoins pour éviter toute complication.
Un calendrier chargé pour le Barça
Sans Koundé ni Baldé, Barcelone aborde une période sensible. En Liga, le club doit affronter l’Athletic Bilbao, le FC Séville et le Rayo Vallecano. En parallèle, deux huitièmes de finale de Ligue des champions de l'UEFA attendent les Blaugrana contre Newcastle United. L’enjeu ne laisse aucune marge.
Pour compenser, Flick envisage João Cancelo à droite et le jeune Gerard Martín à gauche. L’effectif possède des solutions, mais la pression monte.
Le Barça avance vers un printemps décisif. Sans deux titulaires majeurs. Le défi commence maintenant.