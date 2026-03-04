Coup dur pour le Barça et l’équipe de France : Jules Koundé fixé sur son indisponibilité

Dès la 11e minute, Jules Koundé demande le changement. La jambe droite le fait souffrir. Son remplacement ne règle rien puisque Alejandro Baldé, entré en cours de match, sort à son tour à la 69e minute, touché musculairement.

Les examens réalisés le lendemain confirment les craintes. Selon Sport, les deux défenseurs restent indisponibles environ un mois. Les médecins évoquent des lésions musculaires sans atteinte structurelle grave, mais qui nécessitent prudence et patience.

Hansi Flick refuse toute prise de risque. Le staff cible un retour début avril, autour des 4 ou 5 du mois, possiblement pour un nouveau duel face à l’Atlético. Le symbole serait fort.