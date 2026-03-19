La liste de l’Équipe de France arrive. Et déjà, certaines tendances se dessinent. À quelques heures de l’annonce officielle, Didier Deschamps aurait tranché sur un poste sensible : celui de troisième gardien. Une décision qui concerne directement Lucas Chevalier.
Equipe de France : Didier Deschamps aurait pris une grosse décision pour Lucas Chevalier
Une liste élargie pour anticiper
Le sélectionneur des Bleus ne veut rien laisser au hasard. Pour ce rassemblement de fin mars, il prévoit un groupe élargi.
Selon les informations rapportées par Le Parisien, entre 25 et 26 joueurs devraient être convoqués. Une précaution logique. Les deux rencontres auront lieu aux États-Unis, face au Brésil (26 mars) puis contre la Colombie (29 mars).
La distance complique toute réaction rapide en cas de blessure. Impossible de faire venir un remplaçant en urgence comme lors d’un rassemblement en Europe. D’où cette stratégie.
Une hiérarchie déjà bien établie
Dans les cages, peu de suspense pour le numéro un. Le gardien de l’AC Milan Mike Maignan reste le titulaire indiscutable.
Derrière lui, Brice Samba conserve son rôle de doublure intouchable. Le gardien du Stade Rennais a gagné la confiance du staff. Mais la troisième place, elle, fait débat depuis plusieurs mois.
Chevalier préféré à la concurrence
Plusieurs noms circulent. Alphonse Aréola, en perte de vitesse à West Ham United. Robin Risser, en progression au RC Lens. Ou encore Jean Butez, aperçu du côté de Como 1907.
Finalement, le choix se porterait sur Lucas Chevalier. Le portier du Paris Saint-Germain traverse pourtant une période délicate. La concurrence de Matvey Safonov lui complique la tâche en club. Malgré cela, le staff tricolore continue de croire en lui.
Une opportunité à saisir et une décision stratégique
Cette convocation pourrait lui faire du bien. Changer d’air. Retrouver de la confiance. Pour Robin Risser, il faudra patienter encore. Ses performances restent scrutées. Une place pourrait se libérer à l’avenir, surtout à l’approche de la prochaine Coupe du monde.
Didier Deschamps avance avec méthode. Chaque détail compte. Ce choix n’a rien d’anodin. Il confirme une tendance. Le sélectionneur privilégie l’expérience et la continuité, même quand la situation en club devient plus compliquée.