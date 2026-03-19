Equipe de France : Didier Deschamps aurait pris une grosse décision pour Lucas Chevalier

Le sélectionneur des Bleus ne veut rien laisser au hasard. Pour ce rassemblement de fin mars, il prévoit un groupe élargi.

Selon les informations rapportées par Le Parisien, entre 25 et 26 joueurs devraient être convoqués. Une précaution logique. Les deux rencontres auront lieu aux États-Unis, face au Brésil (26 mars) puis contre la Colombie (29 mars).

La distance complique toute réaction rapide en cas de blessure. Impossible de faire venir un remplaçant en urgence comme lors d’un rassemblement en Europe. D’où cette stratégie.