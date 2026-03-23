Cette fois, il n’y a plus de doute. L’Olympique de Marseille a officialisé la fin de l’aventure de Pablo Longoria. Un départ attendu depuis plusieurs semaines, dans un contexte interne tendu. Entre réorganisation, perte d’influence et décisions fortes en interne, le dirigeant espagnol a fini par tourner la page. Une page importante de l’histoire récente du club.
OFFICIEL - L’OM annonce enfin le départ de Pablo Longoria
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Une séparation désormais actée
Le club phocéen a confirmé ce lundi un accord trouvé avec Pablo Longoria concernant son départ. Les deux parties ont donc mis un terme à leur collaboration après plusieurs mois de flottement.
Dans son communiqué, l’OM a tenu à saluer le travail accompli : « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière ».
De son côté, l’ancien président n’a pas manqué d’adresser des mots forts à son ancien club. Il « remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure ».
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Une perte d’influence progressive
Avant cette annonce officielle, la situation de Pablo Longoria avait déjà changé en profondeur. La réorganisation interne décidée ces dernières semaines l’avait fortement affaibli.
Autrefois au cœur du projet sportif, il avait vu ses responsabilités réduites. Il ne conservait plus qu’un "rôle institutionnel", centré sur la représentation du club auprès des instances nationales et européennes.
Le club l’avait d’ailleurs expliqué clairement : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».
Une évolution qui laissait peu de place à un maintien sur le long terme.
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Une crise interne déterminante
Le départ de Pablo Longoria s’inscrit dans un contexte global agité. Le mois de février a marqué un tournant. L’OM a traversé une crise interne majeure.
Le départ de Roberto De Zerbi a lancé une série de secousses. Dans la foulée, Medhi Benatia a lui aussi quitté ses fonctions… avant de revenir rapidement sur sa décision, même s'il réfléchit toujours sur son avenir sur la Canebière en vue de l'été prochain.
Contrairement à lui, Pablo Longoria n’a pas retrouvé sa position initiale. La nouvelle organisation l’a progressivement écarté du centre du projet.
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Une page importante qui se tourne
À 39 ans, Pablo Longoria aura marqué son passage à Marseille. Arrivé en 2020 comme directeur sportif, il a rapidement pris les rênes du club en devenant président en février 2021. Son mandat aura été rythmé par des choix forts, des périodes agitées et une implication constante.
Pour assurer la transition, l’OM a confié les commandes à Alban Juster, nommé président du Directoire par intérim jusqu’à la fin de la saison. Présent au club depuis plusieurs années, il occupait jusque-là un rôle clé dans la gestion financière.