OFFICIEL - L’OM annonce enfin le départ de Pablo Longoria

Le club phocéen a confirmé ce lundi un accord trouvé avec Pablo Longoria concernant son départ. Les deux parties ont donc mis un terme à leur collaboration après plusieurs mois de flottement.

Dans son communiqué, l’OM a tenu à saluer le travail accompli : « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière ».

De son côté, l’ancien président n’a pas manqué d’adresser des mots forts à son ancien club. Il « remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure ».



