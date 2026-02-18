Surpris par son déclassement à l’OM, Pablo Longoria va claquer la porte !

Le message envoyé par Frank McCourt ne laisse guère de place à l’interprétation. Le propriétaire de l’OM reprend la main. Il redéfinit l’organigramme. Il recentre Pablo Longoria sur des missions institutionnelles, pendant que Medhi Benatia conserve la haute main sur le sportif.

Selon L’Équipe, l’Espagnol ne cherche pas l’affrontement direct avec son actionnaire. Il garde le silence. Mais en interne, la déception reste vive. La séquence récente marque un tournant. Le communiqué diffusé par McCourt surprend Longoria, qui n’aurait pas été averti en amont. Ce détail change tout. Dans un environnement déjà tendu, ce manque d’information passe mal.

La crispation viserait surtout Medhi Benatia. La fracture s’installe. Elle ne date pas d’hier, mais elle s’élargit.