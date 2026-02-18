À Marseille, le jeu d’influence ne se limite pas au terrain. Replacé à un rôle plus institutionnel par Frank McCourt, Pablo Longoria traverse une zone de turbulences. En coulisses, l’hypothèse d’un départ négocié prend de l’épaisseur.
Surpris par son déclassement à l’OM, Pablo Longoria va claquer la porte !
- AFP
Un président fragilisé par la décision de McCourt
Le message envoyé par Frank McCourt ne laisse guère de place à l’interprétation. Le propriétaire de l’OM reprend la main. Il redéfinit l’organigramme. Il recentre Pablo Longoria sur des missions institutionnelles, pendant que Medhi Benatia conserve la haute main sur le sportif.
Selon L’Équipe, l’Espagnol ne cherche pas l’affrontement direct avec son actionnaire. Il garde le silence. Mais en interne, la déception reste vive. La séquence récente marque un tournant. Le communiqué diffusé par McCourt surprend Longoria, qui n’aurait pas été averti en amont. Ce détail change tout. Dans un environnement déjà tendu, ce manque d’information passe mal.
La crispation viserait surtout Medhi Benatia. La fracture s’installe. Elle ne date pas d’hier, mais elle s’élargit.
- AFP
Une autorité érodée au fil des mois
La situation actuelle ne surgit pas par hasard. Depuis plusieurs mois, le pouvoir de Longoria s’effrite. L’épisode du « Too corrupt » à Auxerre, en début d’année 2025, laisse des traces. Son image auprès des instances se ternit. Son crédit interne se fragilise.
Dans le même temps, Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance, gagne en influence. Les équilibres évoluent au sommet du club. Longoria ne dispose plus de la même marge de manœuvre.
Or, le dirigeant espagnol n’a jamais donné l’impression de vouloir occuper une fonction symbolique. S’accrocher à un poste vidé de substance ne correspond pas à son profil. D’après son entourage, une rencontre avec Frank McCourt doit intervenir dans les prochains jours. Le but affiché : discuter de sa situation personnelle « dans le respect » et trouver une « issue par le haut ».
L’expression intrigue. Elle peut signifier beaucoup. Y compris la préparation d’un départ encadré.
- AFP
Une stratégie d’isolement en coulisses ?
Dans le clan Longoria, certains ne croient pas au simple concours de circonstances. Ils évoquent une mécanique plus subtile. Une montée en puissance progressive de Benatia. Une mise à l’écart orchestrée.
Le journaliste Mohamed Toubache-Ter alimente cette lecture : « Pablo Longoria n’était pas au courant du communiqué envoyé ce matin (mardi, Ndlr) par McCourt. Le silence actuel a une réponse : celle de négocier sa sortie ». Le propos circule. Il nourrit les discussions.
L’idée d’une « poussette » stratégique prend forme dans les conversations. Benatia cherche-t-il à consolider encore davantage son influence ? La question flotte dans l’air marseillais.
À l’OM, les rapports de force s’expriment rarement de manière frontale. Ils s’installent, avancent par étapes. Longoria connaît ce terrain. Il sait que les décisions majeures se préparent loin des projecteurs.
Aujourd’hui, l’incertitude domine. Soit le président accepte ce nouveau cadre et poursuit l’aventure. Soit il choisit de partir, pour garder la maîtrise de son calendrier. Dans les deux cas, l’OM entre dans une nouvelle phase. Et à Marseille, chaque virage compte.