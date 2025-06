Le Barça a fait de Nico Williams, sa priorité cet été. Mais le dossier de l’international espagnol s’avère très compliqué pour les Blaugranas.

Ciblé depuis plus d’un an par le FC Barcelone, Nico Williams n’a jamais semblé aussi proche… et pourtant aussi loin. L’ailier basque, héros de l’Euro 2024, rêve de porter les couleurs blaugrana. Mais entre tensions institutionnelles, clauses onéreuses et équilibre financier à trouver, le club catalan fait face à une équation délicate. Alors que les discussions reprennent, l’issue du dossier reste entourée d’un flou stratégique.