Les dernières révélations sur un éventuel transfert de Nico Williams au Barça n’ont pas du tout été du goût de l’Athletic Bilbao.

Les tensions sont à leur comble entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone. En cause, une rencontre discrète – mais révélée au grand jour – entre l’agent de Nico Williams et Deco, le directeur sportif blaugrana. Alors que le club basque négocie une prolongation de contrat avec son jeune ailier, cette initiative barcelonaise a été perçue comme une provocation. Un nouvel épisode qui fragilise un peu plus les relations déjà tendues entre les deux institutions.