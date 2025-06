Lamine Yamal a révélé, vendredi, un indice sur un éventuel transfert de Nico Williams au Barça cet été.

Et si la complicité sur le terrain entre deux pépites espagnoles se prolongeait sous les couleurs blaugranas ? Une simple publication sur les réseaux sociaux a mis le feu aux poudres. Entre gestes amicaux, timing troublant et tractations en coulisses, le FC Barcelone semble prêt à activer une piste déjà étudiée l’été dernier. Lamine Yamal et Nico Williams seront-ils bientôt réunis au Camp Nou ? Indices et révélations se multiplient.