À Atlanta, une mauvaise nouvelle tombe à quelques heures du choc entre le PSG et l’Inter Miami. Faut-il craindre un report du match ?

Le décor semblait idéal pour un huitième de finale palpitant entre Paris et Miami ce dimanche. Et pourtant, un élément indépendant du football menace de tout bousculer. Atlanta, ville hôte de la rencontre, connaît une météo chaotique à l’approche de la confrontation tant attendue entre les coéquipiers de Désiré Doué et Lionel Messi. Entre orages et pluie torrentielle, l’inquiétude grimpe.