Deux jours après son lancement, la Coupe du monde des clubs suscite déjà des critiques dans le rang des joueurs.

Sous une chaleur accablante et des horaires dictés par les audiences européennes, la Coupe du Monde des Clubs 2025 suscite déjà un tollé parmi les joueurs. Si le spectacle est au rendez-vous sur le terrain, en coulisses, l’inquiétude grimpe. Entre contraintes climatiques et enjeux médiatiques, la première édition de ce nouveau format semble mettre à rude épreuve les organismes. Et les voix s’élèvent, de plus en plus contre les conditions imposées aux footballeurs.