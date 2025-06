PSG : Luis Enrique brise le silence après l’Atlético Madrid

L’Atlético Madrid humilié, Paris avance masqué : Luis Enrique dévoile sa feuille de route, sans triomphalisme, pour la Coupe du monde des clubs.

Au lendemain du 4‑0 infligé par le PSG aux Colchoneros, l’entraîneur espagnol a réagi au statut de favori que lui prêtent déjà les observateurs. Pas question de se distraire : les Parisiens n’en sont qu’au début de leur campagne américaine.

Objectif intact et une course contre la montre

Interrogé sur l’ambition parisienne, le coach a rappelé ses principes : « Nous avons le même objectif que celui que nous avons eu dans les autres compétitions tout au long de cette saison, c'est-à-dire essayer d'aller le plus loin possible et essayer de gagner toutes les compétitions ». Un message limpide qui balaie d’un revers la polémique arbitrale soulevée par Koke ou les piques financières de Diego Simeone.

Luis Enrique détaille ensuite le format, propice aux surprises : « Il est évident que dans une compétition aussi courte et une fois que vous arrivez en phase à élimination directe, vous pouvez être sorti à tout moment. Ce sera alors très égal et difficile ». Disputé du 14 juin au 13 juillet, le tournoi est retransmis sur DAZN. Paris visera la ligne droite finale sans dévier, avec la ferme intention de rentrer au Parc des Princes la coupe dans les bagages comme ce fut le cas récemment avec la Ligue des champions.