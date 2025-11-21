Monaco, l’Europe s’enflamme pour le retour imminent de Paul Pogba

Paul Pogba, absent des terrains depuis septembre 2023 après un test antidopage positif suivi d’une suspension réduite à 18 mois, réapparaît aujourd’hui au cœur de toutes les discussions. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le milieu international figure pour la première fois dans le groupe monégasque et devrait être sur la feuille de match lors du déplacement de l’ASM au Roazhon Park (19h). Sa dernière apparition officielle remonte au 3 septembre 2023 avec la Juventus, ce qui accentue l’ampleur de l’événement pour son retour en Ligue 1.

Si Paul Pogba a finalement choisi l’ASM après plusieurs sollicitations, son retour a pris du retard. Un programme complet de réathlétisation a été nécessaire pour remettre son corps à niveau. Entre temps, Adi Hütter, l’entraîneur qui l’avait accueilli sur le Rocher, a été remplacé par Sébastien Pocognoli, désormais chargé de relancer la carrière du champion du monde. Le technicien belge avait pourtant annoncé un retour fin octobre, avant qu’une nouvelle blessure à la cheville ne retarde encore l’échéance.