Le football européen retient son souffle : après plus de deux ans d’absence, Paul Pogba s’apprête enfin à refouler les terrains sous les couleurs de l’AS Monaco. Une attente ponctuée de doutes, de rebondissements et de questions persistantes autour de son état physique et mental. À l’approche de son retour annoncé, les réactions affluent partout en Europe, tandis que le club monégasque se prépare à vivre un moment charnière. Le « Pogback » prend forme, mais son véritable impact reste un mystère, nourrissant curiosité et espoir.
Monaco, l’Europe s’enflamme pour le retour imminent de Paul Pogba
- Getty Images
‘’Pogback’’, Paul Pogba convoqué pour Rennes - Monaco
Paul Pogba, absent des terrains depuis septembre 2023 après un test antidopage positif suivi d’une suspension réduite à 18 mois, réapparaît aujourd’hui au cœur de toutes les discussions. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le milieu international figure pour la première fois dans le groupe monégasque et devrait être sur la feuille de match lors du déplacement de l’ASM au Roazhon Park (19h). Sa dernière apparition officielle remonte au 3 septembre 2023 avec la Juventus, ce qui accentue l’ampleur de l’événement pour son retour en Ligue 1.
Si Paul Pogba a finalement choisi l’ASM après plusieurs sollicitations, son retour a pris du retard. Un programme complet de réathlétisation a été nécessaire pour remettre son corps à niveau. Entre temps, Adi Hütter, l’entraîneur qui l’avait accueilli sur le Rocher, a été remplacé par Sébastien Pocognoli, désormais chargé de relancer la carrière du champion du monde. Le technicien belge avait pourtant annoncé un retour fin octobre, avant qu’une nouvelle blessure à la cheville ne retarde encore l’échéance.
- AFP
Une attente interminable pour Paul Pogba et Monaco
Sébastien Pocognoli avait expliqué la situation avec précision après la rechute de Paul Pogba. Le coach belge déclarait : « Paul a été victime d’une blessure à la cheville hier à l’entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de blessure, mais oui il sera absent demain. La cheville a un peu tourné, on doit attendre les examens complémentaires… » L’entraîneur ajoutait également : « Ce n’est pas facile… j’essaye de relativiser, de le tirer vers le positif. L’objectif est qu’il soit disponible après la trêve internationale. »
Dans les jours suivants, Sébastien Pocognoli confirmait que Paul Pogba visait toujours une reprise après la trêve de novembre : « Un retour après la trêve ? C’est ce qui est prévu… » Cette prudence n’a pourtant pas empêché une montée d’enthousiasme, notamment parce que le champion du monde fait désormais partie du groupe convoqué pour affronter Rennes, cinq mois après sa signature sur le Rocher.
- AFP
Le retour de Pogba fait plaisir à…Rennes
Le retour de Paul Pogba suscite un engouement particulier en France et même su Stade Rennais. Habib Beye, l'entraineur de Rennes, s’est montré particulièrement enthousiaste : « Je suis très fan du joueur qu’il est… Pour la Ligue 1, c’est magnifique de le voir revenir dans le groupe de Monaco… » Le technicien breton estime que revoir Paul Pogba sur les terrains représente un moment fort pour le football français.
De son côté, le gardien rennais Brice Samba s’est exprimé avec émotion : « Je suis très peiné pour ce qui lui est arrivé… c’est quelqu’un qui ne lâchera pas, c’est un gros bosseur. » Ludovic Giuly, ancien de l’ASM, a, lui aussi, salué le retour du milieu : « Il va apporter son expérience, sa puissance… il a encore des choses en stock. »
- AFP
L’Europe entière scrute la renaissance de Paul Pogba
En Italie, où Paul Pogba a connu une partie majeure de sa carrière, l’attention est maximale. Pour le Corriere della Sera, Michele Tossani s’interroge : « Je suis surtout curieux de connaître son état physique… S’il est en bonne condition, il peut avoir un impact en Ligue 1. » Tuttosport évoque un retour symbolique après 811 jours d’attente : « Le moteur s’emballe et le retour de Pogba sur les terrains passe du rêve à la réalité. »
En Angleterre aussi, l’ancien joueur de Manchester United fait l’objet de commentaires appuyés. Le Daily Mail rappelle : « Paul Pogba a admis qu’il traversait une période infernale… mais enfin, ce week-end, son calvaire prendra fin. »
- AFP
Des attentes mais aussi des doutes sur Pogba
Le Manchester Evening News souligne simplement que Paul Pogba pourrait enfin « disputer son premier match professionnel depuis plus de deux ans ». En Espagne, Juan Carlos Navarro (Fichajes) estime que « s’il retrouve son meilleur niveau, il sera un atout précieux… Il semble bien que ce soit sa dernière chance de relancer sa carrière. »
En Allemagne, Tobias Feldhoff (Fussball Transfers) reste réservé : « Personne ne sait à quel niveau il se situera… La plupart pensent qu’il ne sera pas aussi dominant qu’avant. » Ainsi, malgré l’enthousiasme, l’incertitude demeure sur la capacité de Paul Pogba à renouer avec ses standards passés.