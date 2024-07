Messi n'a pas été Messi lors de la Copa America et l'Argentine ne peut triompher sans une grande finale de sa part

Le Ballon d'Or en titre doit se montrer à la hauteur en finale de la Copa America pour mener l'Argentine à la victoire contre la Colombie.

Lorsque Lionel Messi s'est avancé pour tirer le premier tir au but de l'Argentine contre l'Équateur en quart de finale de la Copa América, l'issue paraissait évidente. Messi allait sûrement le transformer. Peut-être qu'il l'enverrait en pleine lucarne, peut-être qu'il le placerait plein axe. Dans tous les cas, il ne pouvait pas rater son coup. Et puis, l'impensable s'est produit. Messi a raté son essai.

Il a essayé d'une panenka d'envoyer le ballon au milieu, mais sa tentative a heurté la barre et est passée derrière. Sur le moment, l'Argentine semblait condamnée. Bien sûr, cela ne s'est pas produit. Emi Martinez a réalisé deux arrêts, et tous les autres joueurs argentins ont transformé leurs tirs au but pour permettre à l'Albiceleste de rester en vie.

Messi, l'homme qui a sauvé son équipe tant de fois, a été "secouru" par ceux qu'il a si souvent menés à la victoire. Selon l'endroit où l'on se trouve sur les réseaux sociaux, Messi est soit le meilleur, soit le deuxième meilleur footballeur de tous les temps.

Il évolue dans son monde. Messi est le rare joueur vedette qui a tendance à agir comme tel. Et l'Argentine a besoin de lui. Après avoir connu un tournoi décevant - pour lui en tout cas - Messi doit absolument se réveiller lorsque l'Argentine affrontera la Colombie en finale de la Copa América, dimanche soir à Miami.