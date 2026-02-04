Le Paris Saint-Germain s’avance vers un été décisif. Entre la pression venue d’Espagne pour l’un de ses cadres et la quête d’un renfort d’envergure au milieu, le club de la capitale jongle avec plusieurs dossiers brûlants qui pourraient redéfinir son projet sportif.
Mercato : Vitinha au Real Madrid, le PSG fonce sur une star de Liverpool
- Getty Images
Vitinha, le Real Madrid passe à l’offensive
Le Real Madrid ne cache plus ses intentions. Depuis plusieurs semaines, le club espagnol affine sa stratégie autour de Vitinha, devenu l’un des piliers du PSG. À Madrid, son profil technique, sa capacité à orienter le jeu et son volume plaisent énormément. Le dossier avance désormais sur un terrain plus subtil : celui de la volonté du joueur.
Selon la Cadena SER, les dirigeants madrilènes attendent un signal clair du milieu portugais avant d’entrer dans une phase concrète de négociations. Sans cet élément déclencheur, le Real temporise. En coulisses, l’évaluation financière grimpe. D’abord estimé autour de 90 millions d’euros, Vitinha pourrait finalement atteindre la barre symbolique des 100 millions. Un montant qui placerait le PSG face à un choix stratégique majeur. Dans le même temps, le milieu portugais se dit très heureux au PSG.
- Getty Images
Paris anticipe un été mouvementé
À Paris, ce contexte n’a rien d’anodin. Le club prépare depuis plusieurs mois un renforcement ciblé de son entrejeu. Cet hiver, Luis Campos et Luis Enrique ont attiré Dro Fernandez, jeune talent formé à la Masia. Un pari sur l’avenir, mais qui ne règle pas toutes les problématiques immédiates.
Le staff parisien cherche un profil capable de stabiliser le jeu, d’assumer le tempo et d’élever le niveau lors des grands rendez-vous européens. Les rumeurs ont évoqué Enzo Fernandez, sans qu’une piste concrète ne se matérialise. En revanche, un autre champion du monde 2022 attire sérieusement l’attention.
- Getty Images
Alexis Mac Allister, une cible assumée
Selon les informations rapportées par Fichajes, le PSG s’intéresse de très près à Alexis Mac Allister. Le milieu de Liverpool coche de nombreuses cases. Polyvalent, intelligent dans ses déplacements, capable d’évoluer devant la défense ou plus haut sur le terrain, l’Argentin offre une palette complète qui correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique.
À Anfield, son statut ne fait aucun doute. Les Reds considèrent Mac Allister comme un élément central de leur projet. Un départ ne se fera pas sans une offre conséquente. Paris en a conscience, mais estime que l’investissement se justifie au regard de l’impact potentiel du joueur.
- Getty Images Sport
Une course contre la montre
Le PSG ne souhaite pas traîner. L’idée consiste à avancer rapidement afin d’éviter l’entrée en scène d’autres poids lourds européens. Le club parisien se montre confiant, persuadé que son projet sportif et l’ambition affichée peuvent séduire le joueur.
Reste une inconnue de taille. La perspective d’évoluer en Ligue 1, malgré les objectifs continentaux, peut-elle convaincre Alexis Mac Allister ? La réponse conditionnera une partie du mercato parisien, dans un été où chaque décision comptera.