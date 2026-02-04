Goal.com
Patrick Tchanhoun

Mercato : Vitinha au Real Madrid, le PSG fonce sur une star de Liverpool

Alors que Madrid insiste pour Vitinha, Paris prépare une riposte de prestige. Une bataille feutrée se dessine au cœur du mercato estival.

Le Paris Saint-Germain s’avance vers un été décisif. Entre la pression venue d’Espagne pour l’un de ses cadres et la quête d’un renfort d’envergure au milieu, le club de la capitale jongle avec plusieurs dossiers brûlants qui pourraient redéfinir son projet sportif.

