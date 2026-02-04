Mercato : Vitinha au Real Madrid, le PSG fonce sur une star de Liverpool

À Paris, ce contexte n’a rien d’anodin. Le club prépare depuis plusieurs mois un renforcement ciblé de son entrejeu. Cet hiver, Luis Campos et Luis Enrique ont attiré Dro Fernandez, jeune talent formé à la Masia. Un pari sur l’avenir, mais qui ne règle pas toutes les problématiques immédiates.

Le staff parisien cherche un profil capable de stabiliser le jeu, d’assumer le tempo et d’élever le niveau lors des grands rendez-vous européens. Les rumeurs ont évoqué Enzo Fernandez, sans qu’une piste concrète ne se matérialise. En revanche, un autre champion du monde 2022 attire sérieusement l’attention.