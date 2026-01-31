Mercato, une cible prestigieuse échappe au PSG

À Londres, le message a été clair et sans ambiguïté. Malgré l’intérêt du PSG et d’autres grands clubs européens, Chelsea n’a jamais envisagé un départ d’Enzo Fernandez. Le nouvel entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a rapidement posé les bases de son projet, plaçant Enzo Fernandez au cœur du jeu. Sous contrat pour encore plus de six saisons, Enzo Fernandez n’est tout simplement pas considéré comme transférable par la direction londonienne.

Sur le terrain, Enzo Fernandez justifie pleinement ce statut. Depuis le début de l’année 2025, l’international argentin enchaîne les performances de haut niveau, cumulant buts, passes décisives et statistiques avancées dans la création du jeu. Mais au-delà des chiffres, Enzo Fernandez impressionne par sa capacité à dicter le tempo, orienter le jeu et assumer un rôle de leader technique. Des éléments qui expliquent pourquoi Chelsea se montre serein face aux sollicitations, préférant évoquer une possible revalorisation contractuelle plutôt qu’un transfert.