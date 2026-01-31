Paris avance, prospecte, mais se heurte parfois à des murs infranchissables. En quête d’un renfort d’envergure pour solidifier son entrejeu, le Paris Saint-Germain a ciblé un profil capable d’évoluer immédiatement au plus haut niveau européen. Une opération ambitieuse, presque idéale sur le papier. Pourtant, malgré des signaux encourageants et un intérêt partagé par d’autres cadors, la réalité du marché a fini par s’imposer. En coulisses, le club de la capitale a compris que ce dossier précis ne connaîtrait aucune avancée cet hiver.
Mercato, une cible prestigieuse échappe au PSG
Enzo Fernandez dans le viseur du PSG
Le PSG a ainsi multiplié les prises d’informations pour renforcer son milieu, un secteur clé du projet de Luis Enrique. La direction sportive souhaitait un joueur confirmé, habitué aux exigences de la Ligue des champions et capable d’apporter de l’impact, de la maîtrise et du leadership. Très vite, le nom d’Enzo Fernandez s’est imposé comme une évidence. Déjà suivi depuis plusieurs mois, Enzo Fernandez cochait toutes les cases. Mais dès les premiers échanges, les positions anglaises se sont révélées particulièrement fermes selon Football365, refroidissant les ambitions parisiennes autour d’Enzo Fernandez.
Chelsea ferme la porte pour Enzo Fernandez
À Londres, le message a été clair et sans ambiguïté. Malgré l’intérêt du PSG et d’autres grands clubs européens, Chelsea n’a jamais envisagé un départ d’Enzo Fernandez. Le nouvel entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a rapidement posé les bases de son projet, plaçant Enzo Fernandez au cœur du jeu. Sous contrat pour encore plus de six saisons, Enzo Fernandez n’est tout simplement pas considéré comme transférable par la direction londonienne.
Sur le terrain, Enzo Fernandez justifie pleinement ce statut. Depuis le début de l’année 2025, l’international argentin enchaîne les performances de haut niveau, cumulant buts, passes décisives et statistiques avancées dans la création du jeu. Mais au-delà des chiffres, Enzo Fernandez impressionne par sa capacité à dicter le tempo, orienter le jeu et assumer un rôle de leader technique. Des éléments qui expliquent pourquoi Chelsea se montre serein face aux sollicitations, préférant évoquer une possible revalorisation contractuelle plutôt qu’un transfert.
Un dossier gelé, Paris contraint de s’adapter
Pour le PSG, la conclusion est désormais actée. Tant que Chelsea campe sur cette position inflexible, la piste Enzo Fernandez est gelée à court terme. Le club parisien, conscient de la difficulté du dossier, sait que certaines batailles de mercato se perdent avant même d’être réellement engagées. L’intérêt pour Enzo Fernandez était concret, structuré, mais la volonté anglaise a définitivement pris le dessus.
Cette situation oblige le PSG à élargir son champ d’action et à activer d’autres options pour renforcer son milieu de terrain. Si le profil d’Enzo Fernandez reste apprécié et suivi, Paris devra se montrer pragmatique sur ce mercato. Une certitude demeure : en Angleterre, la décision est prise, et le PSG en a tiré les conséquences.