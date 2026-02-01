Liga, le plan fabuleux du Real Madrid pour le mercato

Au sommet de la hiérarchie sportive, le diagnostic est posé. Le Real Madrid estime que son effectif, bien que compétitif, nécessite des retouches profondes pour rester au sommet sur la durée. Selon la presse espagnole, le Real Madrid a défini deux priorités claires pour le prochain mercato estival : l’arrivée d’un défenseur central et celle d’un milieu défensif capable d’apporter équilibre et intensité. Avant même de statuer définitivement sur l’avenir du banc, le Real Madrid considère ces renforts comme indispensables.

Cette réflexion intervient dans un contexte particulier. Le Real Madrid avance encore sur tous les tableaux, mais les difficultés rencontrées en Ligue des champions et certaines irrégularités en Liga ont mis en lumière des déséquilibres. Pour les décideurs madrilènes, il ne s’agit pas d’un simple ajustement cosmétique mais bien d’un rééquilibrage ciblé, pensé pour renforcer l’ossature de l’équipe dès la saison prochaine.