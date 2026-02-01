À Madrid, la saison en cours n’a pas encore livré son verdict que les grandes manœuvres ont déjà commencé. Deuxième de Liga et contraint de passer par les barrages de la Ligue des champions, le Real Madrid avance sur une ligne de crête. Entre ambitions intactes et constats lucides sur certaines limites de l’effectif, le club merengue prépare l’avenir avec méthode. En coulisses, un plan précis se dessine pour l’été prochain, mêlant ajustements structurels et rêve d’un recrutement spectaculaire.
Liga, le plan fabuleux du Real Madrid pour le mercato
Le Real Madrid a identifié ses priorités pour le mercato estival
Au sommet de la hiérarchie sportive, le diagnostic est posé. Le Real Madrid estime que son effectif, bien que compétitif, nécessite des retouches profondes pour rester au sommet sur la durée. Selon la presse espagnole, le Real Madrid a défini deux priorités claires pour le prochain mercato estival : l’arrivée d’un défenseur central et celle d’un milieu défensif capable d’apporter équilibre et intensité. Avant même de statuer définitivement sur l’avenir du banc, le Real Madrid considère ces renforts comme indispensables.
Cette réflexion intervient dans un contexte particulier. Le Real Madrid avance encore sur tous les tableaux, mais les difficultés rencontrées en Ligue des champions et certaines irrégularités en Liga ont mis en lumière des déséquilibres. Pour les décideurs madrilènes, il ne s’agit pas d’un simple ajustement cosmétique mais bien d’un rééquilibrage ciblé, pensé pour renforcer l’ossature de l’équipe dès la saison prochaine.
Le Real Madrid s’active pour Vitinha
Dans ce chantier, un nom fait rêver les dirigeants : Vitinha. Le Real Madrid admire le milieu portugais, aujourd’hui pièce maîtresse du PSG et élément central du système de Luis Enrique. À 25 ans, Vitinha a franchi un pallier supplémentaire en 2025, concluant une année exceptionnelle par une troisième place au Ballon d’or et un sacre en Ligue des champions avec le PSG. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2029, le joueur incarne le profil idéal aux yeux du Real Madrid.
Conscient toutefois de la complexité extrême du dossier, le Real Madrid avance avec prudence. Selon AS, le club espagnol espérerait avant tout un signal du joueur ou de son entourage pour envisager une offensive concrète. À ce stade, le Real Madrid sait que convaincre le Paris Saint-Germain sera un défi colossal, tant sur le plan financier que sportif. Mais à Madrid, le rêve Vitinha n’est pas abandonné.
Kees Smit, la nouvelle lubie du Real Madrid
Parallèlement, le Real Madrid travaille sur des pistes plus accessibles. L’une d’elles mène à Kees Smit, grand espoir du football néerlandais évoluant à l’AZ Alkmaar. Tout juste âgé de 20 ans, le milieu a marqué les esprits en remportant l’Euro U19 l’été dernier, dont il a été élu meilleur joueur. Comparé à Pedri pour sa vision et sa qualité technique, Smit représenterait un investissement d’avenir, même si ses dirigeants l’estiment à plus de 60 millions d’euros.
Au-delà de ce profil, le Real Madrid souhaite renforcer son entrejeu avec des joueurs très jeunes, parfois âgés de moins de 20 ans, ou saisir des opportunités de marché avec des joueurs libres. Cette stratégie illustre la volonté du Real Madrid de conjuguer ambition immédiate et projection à long terme, sans déséquilibrer sa masse salariale ni son vestiaire.
Le flou persistant autour d’Alvaro Arbeloa
Reste enfin la question de l’entraîneur. Propulsé à la tête de l’équipe début janvier en remplacement de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa n’a pas encore vu son avenir tranché. Le Real Madrid préfère se donner du temps avant de prendre une décision définitive, et aucune approche concrète envers un autre technicien n’aurait été initiée pour le moment.
Cette prudence s’inscrit dans la logique globale du club. Avant d’opérer un éventuel changement de cap, le Real Madrid veut évaluer l’impact sportif des choix déjà opérés et mesurer la portée du projet en construction. Une chose est sûre : entre recrutements ciblés, paris sur la jeunesse et rêve d’un coup magistral, le Real Madrid prépare un mercato estival qui pourrait marquer un tournant.