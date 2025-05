Mercato, une pépite de Bundesliga dans le viseur du Real Madrid

Real Madrid vs Real Sociedad

Le Real Madrid s’intéresse à un jeune crack de Bundesliga pour renforcer son effectif, cet été.

Le Real Madrid n’a pas attendu l’ouverture officielle du marché des transferts pour lancer les grandes manœuvres. Renforcé par des signatures de prestige et déjà en quête de nouvelles recrues, le club merengue prépare une saison 2025-2026 ambitieuse. Un objectif clair : bâtir un effectif solide pour briller sur tous les tableaux, notamment lors du très attendu Mondial des Clubs. Et dans cette optique, les regards madrilènes se tournent désormais vers une révélation du championnat allemand.