Le Real sera très actif cété avec au moins quatre recrutements prévus avant la première saison de Xabi Alonso comme entraîneur.

Les trois premiers devraient être Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Alvaro Carreras, le quatrième étant un nouveau milieu de terrain.

L'équipe de Carlo Ancelotti a connu des difficultés au milieu de terrain cette saison, le vide laissé par Toni Kroos s'étant avéré trop important. De plus, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga ont connu des périodes difficiles ou des périodes difficiles, ce dernier ayant également été blessé pendant plus de quatre mois au total.

Xabi Alonso a sollicité Florentino Perez et le reste de la direction du Real Madrid pour recruter un milieu de terrain, et malgré des hésitations initiales, Marca a annoncé que la proposition avait été approuvée.

Malgré les précédents intérêts, Martin Zubimendi ne sera pas le joueur qui rejoindra le Real Madrid, ayant conclu un accord avec Arsenal. Les dirigeants du club ont identifié trois cibles potentielles : Angelo Stiller, Tijjani Reijnders et Ezequiel Palacios.

Stiller serait le candidat le plus probable à ce stade, et ses qualités sont très appréciées par le Real Madrid. Le joueur de Stuttgart coûterait environ 40 millions d’euros, ce qui pourrait constituer une excellente affaire.

Reijnders sera difficile à recruter, Manchester City faisant pression pour l’acquérir en provenance de Milan, mais Palacios, qui a évolué sous la direction d’Alonso au Bayer Leverkusen, pourrait avoir plus de chances de l’emporter.

Reste à voir pour qui le Real Madrid se tournera. Stiller semble être le candidat le plus probable à ce stade, mais qu’il s’agisse de lui ou non, il est désormais certain qu’un nouveau milieu de terrain arrivera au Santiago Bernabéu cet été.