Real Madrid : Xabi Alonso pose sa première condition

Le Real Madrid n'a qu'un dernier match à disputer contre la Real Sociedad cette saison pour dire adieu à Carlo Ancelotti.

En réalité, le club planifie déjà la saison prochaine depuis un certain temps. Cependant, l'avenir de Luka Modric pourrait connaître un tournant décisif.

La légende croate, âgée de 39 ans, figurait parmi les départs probables cet été, son contrat arrivant à échéance et le club n'étant pas convaincu de son utilité pour la saison prochaine. Figurant parmi les vétérans sur lesquels le Real Madrid nourrit des doutes, notamment Lucas Vazquez, qui semble susceptible de mettre un terme à son contrat cet été, Modric a été placé avec Vazquez sur la liste des départs.

Cependant, selon RadioMarca, le nouvel entraîneur Xabi Alonso pourrait faire changer d'avis les Merengues concernant Modric. Le milieu de terrain expérimenté a toujours souhaité rester et, dès l'été dernier, il avait pour objectif de participer à la Coupe du monde 2026 avec la Croatie au Real Madrid.

Selon nos informations, la prolongation de Modric était une volonté expresse d'Alonso, qui apprécie son expérience, son leadership et son rôle au sein du vestiaire. Modric fêtera ses 40 ans en septembre et est déjà le joueur et le buteur le plus âgé de l'histoire du Real Madrid, devançant Ferenc Puskas cette saison.

Modric est l'une des sept options du Real Madrid pouvant évoluer au milieu de terrain, sans compter Brahim Diaz. Dani Ceballos et Eduardo Camavinga ont un avenir incertain, tandis que Jude Bellingham devrait retrouver un poste plus profond la saison prochaine. Fede Valverde et Aurélien Tchouameni semblent des éléments incontournables, tandis qu'Arda Guler poursuivra sa progression. Les Merengues ont quatre options de milieu de terrain présélectionnées, qui ont été dévoilées à ce jour.