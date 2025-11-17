Mercato : Une pépite belge attendue au PSG cet hiver ?

Luis Enrique rêvait d’un effectif stable en début de saison. Il voulait avancer sans multiplier les changements pour créer une continuité dans son jeu. Mais la réalité l’a rattrapé : pépins physiques, enchaînement des matchs, calendrier surchargé… Paris manque de solutions à plusieurs postes.

Le poste de doublure d’Achraf Hakimi reste l’une des priorités du staff. Le côté droit s’essouffle lorsque le Marocain n’est pas sur le terrain. Le milieu, lui aussi, nécessite du sang neuf, surtout pour affronter les prochains mois et conserver un rythme compétitif en Ligue des champions.

Le club cherche donc des joueurs complets, jeunes si possible, capables d’absorber rapidement les exigences du niveau européen. Et tout indique que les recruteurs ont trouvé un nom qui coche ces cases.