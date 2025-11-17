Le Paris Saint-Germain se prépare à un hiver plus agité que prévu. L’effectif de Luis Enrique manque de profondeur et les blessures successives forcent le club à reconsidérer sa stratégie prudente de l’été dernier. À mesure que les semaines passent, l’entraîneur espagnol mesure les limites de son groupe, surtout dans les secteurs où la fatigue s’accumule. Résultat : le PSG ouvre la porte à plusieurs renforts ciblés, à condition qu’ils répondent exactement au profil recherché. Et un jeune talent belge attire particulièrement l’attention du club parisien.
Mercato : Une pépite belge attendue au PSG cet hiver ?
Paris veut combler ses manques avant la seconde partie de saison
Luis Enrique rêvait d’un effectif stable en début de saison. Il voulait avancer sans multiplier les changements pour créer une continuité dans son jeu. Mais la réalité l’a rattrapé : pépins physiques, enchaînement des matchs, calendrier surchargé… Paris manque de solutions à plusieurs postes.
Le poste de doublure d’Achraf Hakimi reste l’une des priorités du staff. Le côté droit s’essouffle lorsque le Marocain n’est pas sur le terrain. Le milieu, lui aussi, nécessite du sang neuf, surtout pour affronter les prochains mois et conserver un rythme compétitif en Ligue des champions.
Le club cherche donc des joueurs complets, jeunes si possible, capables d’absorber rapidement les exigences du niveau européen. Et tout indique que les recruteurs ont trouvé un nom qui coche ces cases.
Nathan De Cat, la cible surprise qui séduit Luis Enrique
D’après les informations rapportées par Fichajes et Team Talk, le PSG s’intéresse de très près à Nathan De Cat, milieu de terrain d’Anderlecht. À seulement 17 ans, il impressionne déjà par son calme, sa capacité à lire les actions et sa rigueur dans le cœur du jeu. Luis Enrique apprécie particulièrement son intelligence dans la prise de décision et son sens du placement.
Paris semble même disposé à aller très loin pour convaincre Anderlecht de céder son prodige dès cet hiver. Selon ces mêmes sources, une offre d’environ 35 millions d’euros se prépare. Une somme importante, mais pas surprenante pour un joueur considéré comme l’un des grands espoirs belges.
Anderlecht risque d’avoir du mal à s’opposer à une telle proposition. Le club bruxellois sait que De Cat commence à attirer l’Europe entière et qu’il devient difficile de le retenir encore longtemps. Sa progression constante et son sérieux séduisent, d’autant que la Coupe du monde 2026 approche et que la sélection belge garde un œil sur lui.
Concurrence allemande : Paris doit agir vite
Le PSG ne peut pas traîner, car la Bundesliga lui dispute également le dossier. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund suivent le Belge depuis plusieurs mois. Deux clubs réputés pour leur capacité à faire grandir les jeunes milieux et à les propulser très tôt à haut niveau.
Nathan De Cat compte déjà 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Une statistique qui rappelle à quel point Anderlecht lui fait confiance malgré son jeune âge. Une telle exposition attire forcément les grandes écuries.
Paris espère avancer rapidement pour éviter un duel compliqué avec deux géants allemands, surtout que la perspective d’un transfert hivernal existe bel et bien. Tout dépendra de la vitesse avec laquelle le club de la capitale dégainera son offre et rassurera l’entourage du joueur sur son temps de jeu potentiel.