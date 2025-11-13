Mercato PSG : le remplaçant d’Achraf Hakimi trouvé en Colombie

A en croire Julian Capera, la course à la signature de Daniel Muñoz s’annonce féroce. Le FC Barcelone et Chelsea se sont également positionnés sur le joueur. Le club londonien aurait d’ailleurs pris de l’avance dans ce dossier. Des discussions avec les agents du joueur sont déjà en cours, preuve d’un intérêt concret.

Les Blues disposent d’un argument solide : la promesse d’un temps de jeu conséquent, difficile à garantir à Paris une fois Hakimi de retour. Ce détail pourrait peser lourd dans la réflexion du défenseur, qui vise une place avec la sélection colombienne pour la Coupe du monde. Barcelone, de son côté, voit en lui un successeur fiable pour combler ses manques défensifs récurrents sur le flanc droit.

Pour le PSG, il faudra donc agir vite et fort. Les dirigeants parisiens envisagent une offre autour de 30 millions d’euros, un montant susceptible de convaincre Crystal Palace, qui ne compte toutefois pas brader son latéral.