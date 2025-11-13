Le Paris Saint-Germain traverse une période délicate après la blessure d’Achraf Hakimi. Le défenseur marocain, pilier du couloir droit, s’est gravement touché à la cheville face au Bayern Munich. Une absence prolongée qui pousse le club à revoir ses plans pour l’hiver. Selon plusieurs sources, le champion de France aurait trouvé son remplaçant idéal. Il s’agirait d’un international colombien et cadre à Crystal Palace. Mais le dossier s’annonce déjà disputé, car le joueur attire d’autres géants européens.
Mercato PSG : le remplaçant d’Achraf Hakimi trouvé en Colombie
- AFP
Une blessure qui change tout pour Paris
Le 4 novembre dernier restera une date douloureuse pour les supporters parisiens. Lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est effondré après un tacle appuyé de Luis Díaz. Résultat : une blessure sérieuse à la cheville gauche. L’international marocain manquera plusieurs semaines de compétition, au grand désarroi de Luis Enrique.
L’absence du latéral droit marocain ne pèse pas seulement sur le plan sportif. Hakimi est un leader du vestiaire, un moteur d’intensité et un relais essentiel du jeu parisien. Sans lui, le PSG perd un atout précieux aussi bien dans la relance que dans la projection offensive. Si le joueur espère revenir à temps pour disputer la CAN dans son pays, le staff médical reste prudent. Son retour pourrait n’intervenir qu’à la fin du mois de janvier.
- Getty Images
Paris obligé d’agir vite sur le marché
Face à cette situation, le PSG n’a pas le luxe d’attendre. Le club doit impérativement se renforcer lors du mercato hivernal, et le profil de Daniel Muñoz a rapidement émergé comme une option crédible. Le défenseur de 29 ans, solide et constant, s’est imposé comme un cadre à Crystal Palace, où il brille depuis plusieurs mois.
Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi apprécient son profil complet : rigoureux défensivement, endurant, et capable d’apporter offensivement. L’intérêt du PSG ne relève plus de la simple rumeur. En Colombie, le journaliste Julian Capera a confirmé que la piste est réelle et que Paris n’est pas seul sur le coup.
- Getty Images Sport
Un duel à trois avec Chelsea et Barcelone
A en croire Julian Capera, la course à la signature de Daniel Muñoz s’annonce féroce. Le FC Barcelone et Chelsea se sont également positionnés sur le joueur. Le club londonien aurait d’ailleurs pris de l’avance dans ce dossier. Des discussions avec les agents du joueur sont déjà en cours, preuve d’un intérêt concret.
Les Blues disposent d’un argument solide : la promesse d’un temps de jeu conséquent, difficile à garantir à Paris une fois Hakimi de retour. Ce détail pourrait peser lourd dans la réflexion du défenseur, qui vise une place avec la sélection colombienne pour la Coupe du monde. Barcelone, de son côté, voit en lui un successeur fiable pour combler ses manques défensifs récurrents sur le flanc droit.
Pour le PSG, il faudra donc agir vite et fort. Les dirigeants parisiens envisagent une offre autour de 30 millions d’euros, un montant susceptible de convaincre Crystal Palace, qui ne compte toutefois pas brader son latéral.
- Getty Images Sport
Daniel Muñoz, profil idéal pour Luis Enrique ?
Dans les bureaux du club, le nom de Muñoz coche de nombreuses cases. Expérience, engagement, endurance, mentalité de compétiteur… Autant d’éléments qui plaisent à Luis Enrique, désireux de maintenir une défense solide malgré la blessure d’Hakimi.
Le technicien espagnol, adepte des rotations et des joueurs disciplinés tactiquement, verrait en Muñoz un renfort capable de s’intégrer rapidement à son système. Reste désormais à savoir si le PSG sera prêt à entrer dans la bataille financière et convaincre le joueur de rallier Paris, malgré la forte concurrence européenne.
Une chose est sûre : le club parisien ne peut pas se permettre une erreur sur ce dossier. La blessure d’Hakimi a ouvert une brèche que Paris doit combler sans tarder s’il veut rester compétitif sur tous les fronts.