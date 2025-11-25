Mercato, une ancienne trouvaille de Luis Campos dans le viseur du PSG

Avec le retour de la trêve hivernale et la perspective des échéances de Ligue des champions, le PSG doit prendre ses décisions rapidement. Si Zeki Celik venait à être disponible à moindre coût en fin de saison, Luis Enrique pourrait envisager un renfort stratégique sans forcément perturber l’équilibre de l’équipe. La planification reste cruciale pour assurer la compétitivité du club sur tous les fronts.

Le scénario idéal pour Paris serait de sécuriser Zeki Celik avant que d’autres clubs n’accélèrent, tout en maintenant la stabilité du vestiaire et la confiance des titulaires actuels. Le poste de latéral droit reste clé dans le système de Luis Enrique, et la possibilité d’avoir un joueur expérimenté, capable de prendre le relais d’Hakimi, pourrait peser lourd dans la réussite du club en championnat et en Europe.

Pour l’instant, aucune action concrète n’a été officialisée par le PSG, mais les discussions informelles et l’intérêt stratégique sont clairs. Selon Top Mercato, le club de la capitale suit attentivement l’évolution de la situation contractuelle de Zeki Celik, prêt à intervenir si l’opportunité se présente. La saison s’annonce donc passionnante, avec un marché hivernal potentiellement décisif pour la défense parisienne.