Alors que la seconde moitié de la saison approche et que l’effectif du Paris Saint-Germain doit composer avec des absences prolongées, le club francilien explore ses options pour renforcer son secteur défensif. Les blessures et les incertitudes physiques pèsent sur Luis Enrique, qui cherche à éviter de se retrouver en difficulté lors des échéances clés en Ligue 1 et en Ligue des champions. Une cible spécifique, déjà connue du PSG et recrutée autrefois par Luis Campos, pourrait offrir une solution à moindre coût, tout en apportant une expérience européenne significative.
Mercato, une ancienne trouvaille de Luis Campos dans le viseur du PSG
- AFP
Le PSG veut compenser l’absence d’Achraf Hakimi
La récente entorse à la cheville d’Achraf Hakimi, survenue le 4 novembre face au Bayern Munich (1-2), contraint Luis Enrique à repenser ses options sur le flanc droit. L’international marocain ne devrait pas rejouer avant la fin de la trêve hivernale et la Coupe d’Afrique des Nations 2025, ce qui laisse le PSG avec des ressources limitées pour assurer la rotation à ce poste.Le club de la capitale réfléchit ainsi à un renfort capable de compléter son vice-capitaine et de s’adapter aux exigences du jeu rapide et offensif prôné par l’entraîneur espagnol.
Dans ce contexte, Zeki Celik, âgé de 28 ans et en pleine forme avec l’AS Roma, figure sur les radars du PSG. Titulaire indiscutable dans le 3-4-3 de Gian Piero Gasperini, le latéral droit turc brille par sa régularité et sa capacité à évoluer en piston, un profil très similaire à celui d’Hakimi. Zeki Celik n’a manqué qu’un seul match depuis le début de la saison, et son apport offensif et défensif est jugé précieux pour une équipe leader de Serie A avec seulement six buts encaissés jusqu’à présent.
- AFP
Le PSG fonce sur Zeki Celik
Selon les révélations de Top Mercato, le dossier Zeki Celik s’annonce cependant complexe. Outre le PSG, plusieurs grands clubs européens surveillent la situation du joueur turc, dont le Real Madrid, à la recherche d’un remplaçant pour Dani Carvajal, et la Juventus. Cette concurrence pourrait compliquer toute opération dès le mercato hivernal, d’autant que Zeki Celik a encore la possibilité de prolonger son contrat avec l’AS Roma.
L’avantage pour le PSG réside dans le passé commun avec Luis Campos, qui avait déjà repéré et recruté Zeki Celik à Lille en 2018. Cette connaissance préalable pourrait faciliter les discussions et influencer la décision du joueur, bien que ce dernier ne semble pas fermé à l’idée de rester dans la capitale italienne jusqu’à la fin de son contrat. Ainsi, le club francilien doit peser les risques et opportunités, entre l’urgence de renforcer le poste et les contraintes financières et contractuelles.
- AFP
Zeki Celik, une cible à 0€ pour le PSG ?
Avec le retour de la trêve hivernale et la perspective des échéances de Ligue des champions, le PSG doit prendre ses décisions rapidement. Si Zeki Celik venait à être disponible à moindre coût en fin de saison, Luis Enrique pourrait envisager un renfort stratégique sans forcément perturber l’équilibre de l’équipe. La planification reste cruciale pour assurer la compétitivité du club sur tous les fronts.
Le scénario idéal pour Paris serait de sécuriser Zeki Celik avant que d’autres clubs n’accélèrent, tout en maintenant la stabilité du vestiaire et la confiance des titulaires actuels. Le poste de latéral droit reste clé dans le système de Luis Enrique, et la possibilité d’avoir un joueur expérimenté, capable de prendre le relais d’Hakimi, pourrait peser lourd dans la réussite du club en championnat et en Europe.
Pour l’instant, aucune action concrète n’a été officialisée par le PSG, mais les discussions informelles et l’intérêt stratégique sont clairs. Selon Top Mercato, le club de la capitale suit attentivement l’évolution de la situation contractuelle de Zeki Celik, prêt à intervenir si l’opportunité se présente. La saison s’annonce donc passionnante, avec un marché hivernal potentiellement décisif pour la défense parisienne.