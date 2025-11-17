L’Olympique de Marseille avance à vive allure en championnat, pourtant la situation offensive se fragilise de semaine en semaine. Les absences, qui s’accumulent depuis octobre, forcent Roberto De Zerbi à repenser sa rotation offensive. Le club occupe une place confortable en haut du classement, mais la blessure longue durée d’Amine Gouiri a laissé un vide que seul Pierre-Emerick Aubameyang tente de combler. Robinio Vaz sert d’alternative, mais l’entraîneur italien ne peut compter éternellement sur un joueur encore en apprentissage. Ce contexte pousse les dirigeants phocéens à envisager un renfort d’expérience pour tenir jusqu’au printemps. Et un nom ressort désormais avec insistance : un attaquant marocain très expérimenté.
Mercato : un attaquant marocain à l’OM cet hiver, c’est chaud !
- Getty Images Sport
L’absence d’Amine Gouiri pousse l’OM vers le marché hivernal
L’avenir de Gouiri, momentanément à l’arrêt, complique le quotidien marseillais. Sa blessure à l’épaule nécessite une période de récupération qui l’écarte jusqu’en janvier. De Zerbi, déjà confronté à des pénuries dans d’autres secteurs du jeu, doit composer avec un secteur offensif réduit au strict minimum.
Aubameyang tient la baraque, comme toujours, mais ses efforts se répètent semaine après semaine et l’usure guette. Vaz, fougueux mais encore tendre, découvre la pression d’un club du calibre de Marseille. De Zerbi souhaitait l’intégrer progressivement. Il n’en a pas eu le luxe. Ce déséquilibre rend presque inévitable l’arrivée d’un nouvel attaquant dès le mercato d’hiver.
Les dirigeants marseillais cherchent donc un avant-centre expérimenté, disponible à moindre coût. Et un profil s’impose depuis quelques jours dans leur réflexion.
- Getty
Ayoub El Kaabi, la piste qui séduit fortement Marseille
Cependant, TransferFeed révèle que l’OM surveille de très près Ayoub El Kaabi, attaquant marocain devenu une figure incontournable à l’Olympiakos. À 32 ans, il cumule 60 sélections et 29 buts en équipe nationale. Son contrat arrive à échéance dans quelques mois, notamment en juin 2026. Une situation qui pourrait faciliter un transfert dès janvier, même modeste financièrement.
Depuis le début de la saison, El Kaabi empile les buts : 9 réalisations en 15 matchs. Son rendement attire forcément l’œil, surtout pour un club à la recherche d’un profil fiable, sans période d’adaptation trop longue. L’Olympiakos pourrait accepter son départ pour récupérer une indemnité, même réduite. Un scénario courant dans les clubs grecs.
TransferFeed cite plusieurs prétendants. Marseille figure dans ce groupe, tout comme le FC Nantes, également à la recherche d’un joueur capable d’assumer immédiatement la responsabilité offensive. La concurrence existe, mais les arguments ne sont pas les mêmes.
- Getty Images Sport
Marseille ou Nantes : un choix sportif très différent
La décision finale reviendra bien sûr à El Kaabi. S’il choisit Nantes, il aura la promesse d’un rôle central, d’un statut fort, et d’une place quasi garantie dans le onze titulaire. Un environnement parfait pour un trentenaire qui fonctionne à la confiance.
À Marseille, le décor change. L’OM propose un cadre plus exigeant, une exposition médiatique importante et un effectif plus relevé. El Kaabi entrerait dans une rotation avec Aubameyang et Vaz, puis avec Gouiri lorsqu’il effectuera son retour. Pas de garantie totale, mais une compétition stimulante et un projet ambitieux.
Selon les informations relayées, l’OM apparaît néanmoins très motivé. L’intérêt est réel. Medhi Benatia, directeur sportif, connaît El Kaabi depuis longtemps et apprécie son état d’esprit, son efficacité et sa capacité à s’intégrer vite. Quant à Roberto De Zerbi, il aurait déjà donné son feu vert à l’idée de le recruter. Le coach italien n’imaginait pas devoir utiliser Vaz aussi souvent avant Noël, mais les circonstances l’y obligent.
- AFP
Une opération réalisable et déjà lancée ?
Les signaux convergent : ce dossier peut se boucler rapidement si les discussions avancent bien. L’OM ne souhaite pas perdre de temps, car la situation sportive nécessite un renfort crédible pour tenir le rythme imposé en tête du championnat.
El Kaabi coche toutes les cases : expérience, fiabilité, prix raisonnable, profil complémentaire d’Aubameyang. Reste à savoir si le joueur optera pour un rôle plus exigeant à Marseille ou préférera la certitude d’une place de titulaire ailleurs. Une chose est sûre : le dossier s’annonce brûlant dans les semaines à venir.