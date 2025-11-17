Mercato : un attaquant marocain à l’OM cet hiver, c’est chaud !

L’avenir de Gouiri, momentanément à l’arrêt, complique le quotidien marseillais. Sa blessure à l’épaule nécessite une période de récupération qui l’écarte jusqu’en janvier. De Zerbi, déjà confronté à des pénuries dans d’autres secteurs du jeu, doit composer avec un secteur offensif réduit au strict minimum.

Aubameyang tient la baraque, comme toujours, mais ses efforts se répètent semaine après semaine et l’usure guette. Vaz, fougueux mais encore tendre, découvre la pression d’un club du calibre de Marseille. De Zerbi souhaitait l’intégrer progressivement. Il n’en a pas eu le luxe. Ce déséquilibre rend presque inévitable l’arrivée d’un nouvel attaquant dès le mercato d’hiver.

Les dirigeants marseillais cherchent donc un avant-centre expérimenté, disponible à moindre coût. Et un profil s’impose depuis quelques jours dans leur réflexion.