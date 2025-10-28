Amine Gouiri out, l’OM tient son nouveau joker de luxe en attaque !

Heureusement pour le technicien marseillais, une bonne nouvelle est annoncée. Selon La Provence, Hamed Junior Traoré, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, voit enfin la lumière au bout du tunnel. Le milieu offensif ivoirien, arrivé cet été, a terminé sa phase de soins et doit réintégrer l’entraînement collectif cette semaine.

Le joueur, formé à l’AJ Auxerre, espérait revenir entre le déplacement au Sporting et la rencontre contre Lens. Sa cuisse ne lui a finalement pas permis de prendre ce risque. Son retour dans le groupe pour le match contre Angers demain reste incertain, mais tout indique qu’il pourrait retrouver la compétition le week-end suivant à Auxerre, son ancien club.

Une perspective qui réjouit le staff et les supporters tant son profil colle aux besoins actuels du club. Capable d’occuper plusieurs postes offensifs, Hamed Junior Traoré représente une arme précieuse dans la rotation de De Zerbi.