L’Olympique de Marseille traverse une période délicate sur le plan offensif. L’absence prolongée d’Amine Gouiri, blessé à l’épaule lors de la trêve internationale, a mis à mal les plans de Roberto De Zerbi. Pourtant, un souffle nouveau s’annonce pour le club phocéen. Un joueur longtemps attendu est sur le point de faire son retour, prêt à reprendre sa place dans la rotation et à redonner du relief à l’attaque marseillaise.
Amine Gouiri out, l’OM tient son nouveau joker de luxe en attaque !
- AFP
Une opération qui bouleverse les plans marseillais
L’OM a dû composer sans l’un de ses meilleurs atouts. Amine Gouiri, victime d’un choc à l’épaule pendant son passage avec la sélection algérienne, a été contraint de passer sur la table d’opération. Son indisponibilité, estimée à trois mois, a mis fin à son début de saison prometteur.
L’ancien Rennais s’était rapidement imposé dans le schéma de Roberto De Zerbi. Sa capacité à jouer dos au but, à garder le ballon sous pression et à créer du liant entre les lignes en faisait un élément clé du dispositif offensif. Son absence a obligé le coach italien à revoir sa stratégie. Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang se partagent désormais la tâche, mais aucun ne possède exactement le même profil que l’Algérien.
- AFP
Le retour espéré d’Hamed Junior Traoré
Heureusement pour le technicien marseillais, une bonne nouvelle est annoncée. Selon La Provence, Hamed Junior Traoré, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, voit enfin la lumière au bout du tunnel. Le milieu offensif ivoirien, arrivé cet été, a terminé sa phase de soins et doit réintégrer l’entraînement collectif cette semaine.
Le joueur, formé à l’AJ Auxerre, espérait revenir entre le déplacement au Sporting et la rencontre contre Lens. Sa cuisse ne lui a finalement pas permis de prendre ce risque. Son retour dans le groupe pour le match contre Angers demain reste incertain, mais tout indique qu’il pourrait retrouver la compétition le week-end suivant à Auxerre, son ancien club.
Une perspective qui réjouit le staff et les supporters tant son profil colle aux besoins actuels du club. Capable d’occuper plusieurs postes offensifs, Hamed Junior Traoré représente une arme précieuse dans la rotation de De Zerbi.
- AFP
Un joker complet et attendu par De Zerbi
Le quotidien provençal ne cache pas son enthousiasme à l’idée de revoir l’ancien joueur de Bournemouth sous les couleurs olympiennes. « L’ancien Auxerrois aura un rôle essentiel dans la rotation, mais aussi la concurrence au cas où par exemple l’égoïste Igor Paixão récidive. Il est capable de doubler ou d’animer les quatre postes offensifs : ailier, meneur et avant-centre », indique le quotidien régional.
Ce retour constitue donc un atout majeur pour l’OM, qui peine encore à trouver un équilibre offensif constant. En l’absence de Gouiri, le joueur ivoirien pourrait rapidement s’imposer comme une alternative crédible et surtout polyvalente, capable de s’adapter aux besoins tactiques du moment.
- AFP
Une cartouche offensive de plus pour le coach marseillais
Avant sa blessure, Hamed Junior Traoré avait déjà montré un aperçu de son talent. Sa prestation convaincante face à l’Olympique Lyonnais avait marqué les esprits malgré la défaite (1-0). Fin techniquement, rapide dans l’exécution et intelligent dans les zones intermédiaires, il offre une variété rare dans les choix offensifs.
Son retour représente donc plus qu’un simple renfort numériquement utile. Il pourrait redéfinir les hiérarchies au sein de l’effectif, surtout si certains titulaires manquent de régularité. Pour Roberto De Zerbi, cette réintégration sonne comme une bénédiction dans une période où chaque option offensive compte.
Les supporters attendent désormais de voir si Hamed Junior Traoré pourra combler le vide laissé par Gouiri. Une chose est sûre, le coach italien disposera bientôt d’une arme supplémentaire pour relancer l’attaque olympienne et continuer sa quête de stabilité en Ligue 1.