L’Olympique de Marseille traverse une période délicate avec ses jeunes talents. Plusieurs dossiers traînent, d’autres inquiètent. Pourtant, dans l’ombre, la direction olympienne vient de sécuriser un profil très suivi, symbole d’une stratégie plus discrète mais assumée.
Mercato : sans tapage autour, l’OM va blinder un crack
- Getty Images Sport
L’OM entre tensions contractuelles et accélération du mercato
Ces dernières semaines, l’OM peine à trouver des accords avec certains de ses jeunes espoirs. Les situations de Robinio Vaz, parti à la Roma, Darryl Bakola, très courtisé, ou encore Bilal Nadir restent floues et alimentent les discussions en interne. Malgré ces incertitudes, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas ralenti leur action.
Le mercato hivernal marseillais s’accélère même en coulisses. Sans communication tapageuse, les dirigeants olympiens auraient verrouillé deux mouvements importants. Quinten Timber, milieu du Feyenoord Rotterdam, se rapprocherait de la Canebière via un transfert estimé à 4,5 millions d’euros. De son côté, Ethan Nwaneri devrait rejoindre Marseille sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison.
- AFP
Tadjidine Mmadi, la priorité interne enfin sécurisée
Parallèlement à ces opérations, l’OM avance sur un dossier jugé stratégique. Selon les informations rapportées par La Minute OM, Tadjidine Mmadi va prolonger son aventure avec son club formateur. L’ailier gauche français s’apprête à signer une extension d’un an supplémentaire, le liant désormais à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029.
À seulement 18 ans, le joueur affiche une implication totale dans le projet marseillais. Le staff souhaite l’intégrer plus régulièrement à la rotation, avec un temps de jeu en hausse dans les prochains mois. Cette confiance pourrait se traduire rapidement par une convocation pour le choc de Ligue des champions face à Liverpool, ce mercredi à 21h, sous les ordres de Roberto De Zerbi.
- AFP
Une progression déjà visible sur le terrain
Cette saison, Tadjidine Mmadi a déjà connu cinq apparitions avec l’équipe première, toutes compétitions confondues. Un chiffre modeste, mais révélateur d’une montée en puissance maîtrisée. Son match référence reste celui de la Coupe de France, le 21 décembre dernier.
Lors de la large victoire contre Bourg-en-Bresse (0-6), le jeune ailier a frappé fort. Un but. Une passe décisive. Une prestation pleine d’audace et de justesse. De quoi convaincre définitivement la direction marseillaise de verrouiller son avenir.
Sans bruit, l’OM vient donc de sécuriser un élément clé de son futur proche.