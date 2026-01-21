Mercato : sans tapage autour, l’OM va blinder un crack

Parallèlement à ces opérations, l’OM avance sur un dossier jugé stratégique. Selon les informations rapportées par La Minute OM, Tadjidine Mmadi va prolonger son aventure avec son club formateur. L’ailier gauche français s’apprête à signer une extension d’un an supplémentaire, le liant désormais à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029.

À seulement 18 ans, le joueur affiche une implication totale dans le projet marseillais. Le staff souhaite l’intégrer plus régulièrement à la rotation, avec un temps de jeu en hausse dans les prochains mois. Cette confiance pourrait se traduire rapidement par une convocation pour le choc de Ligue des champions face à Liverpool, ce mercredi à 21h, sous les ordres de Roberto De Zerbi.