L’OM étrille Bourg-Péronnas et passe au tour suivant (0-6)

Les choses n’ont pas été faciles pour l’OM face à Bourg Péronnas. Si l’écart de niveau entre les deux équipes est abyssal sur le papier, la formation de National 1 n’a pas eu froid aux yeux face aux Marseillais, ce dimanche. Mais l’OM avait bien l’intention d’assumer son statut et lançait rapidement les attaques avec Igor Paixao butait sur Mazuy dès la 2e minute. Les Phocéens ne mettaient pas du temps à frapper fort, grâce notamment à son capitaine, Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin sautait plus haut que tout le monde sur un corner d’Angel Gomes pour envoyer le ballon au fond des filets (0-1, 9e).

Marseille déclenchait alors une valse de frappes sur les buts de Bourg Péronnas mais se heurtait à l’intenable Mazuy. Le gardien péronnais s’imposait successivement sur des tentatives de Benjamin Pavard (12e), Igor Paixao (15e, 17e) et Mason Greenwood (19e). Les locaux ne se contentaient pas de subir et s’illustraient sur les buts de Jeffrey De Lange avec Cissé qui manquait le cadre à deux reprises coup sur coup (28e, 31e) et Boumaaoui avec le même sort (39e). Le score n’évoluait donc pas jusqu’à la pause.