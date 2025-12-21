L’Olympique de Marseille affrontait le Bourg-en-Bresse Péronnas, dimanche après-midi, à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. Un match qui a mis du temps à se décanter pour les Phocéens avant de les voir dérouler par la suite face à la formation de troisième division française.
L’OM étrille Bourg-Péronnas et passe au tour suivant (0-6)
- AFP
L’OM offensif, Bourg Péronnais résiste
Les choses n’ont pas été faciles pour l’OM face à Bourg Péronnas. Si l’écart de niveau entre les deux équipes est abyssal sur le papier, la formation de National 1 n’a pas eu froid aux yeux face aux Marseillais, ce dimanche. Mais l’OM avait bien l’intention d’assumer son statut et lançait rapidement les attaques avec Igor Paixao butait sur Mazuy dès la 2e minute. Les Phocéens ne mettaient pas du temps à frapper fort, grâce notamment à son capitaine, Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin sautait plus haut que tout le monde sur un corner d’Angel Gomes pour envoyer le ballon au fond des filets (0-1, 9e).
Marseille déclenchait alors une valse de frappes sur les buts de Bourg Péronnas mais se heurtait à l’intenable Mazuy. Le gardien péronnais s’imposait successivement sur des tentatives de Benjamin Pavard (12e), Igor Paixao (15e, 17e) et Mason Greenwood (19e). Les locaux ne se contentaient pas de subir et s’illustraient sur les buts de Jeffrey De Lange avec Cissé qui manquait le cadre à deux reprises coup sur coup (28e, 31e) et Boumaaoui avec le même sort (39e). Le score n’évoluait donc pas jusqu’à la pause.
- AFP
Marseille déroule, un calvaire pour Les Bleus
Juste au retour des vestiaires, Leonardo Balerdi pensait s’offrir un doublé mais son coup de tête n’attrapait pas le cadre cette fois-ci (48e). Partie remise pour les Marseillais qui allaient dérouler dans cette deuxième partie. Si Cissé manquait à nouveau, un immanquable devant De Lange (56e). Greenwood, lui, ne tremblait pas pour faire le break après une passe de Matt O’Riley consécutive à une récupération de Pierre-Emile Hojbjerg (0-2, 59e). Juste après, c’est autour de ce dernier de corser l’addition avec une frappe lointaine, imparable pour Mazuy (0-3, 64e).
Le calvaire était loin d’être terminé pour Les Bleus et Sylla qui commettait une bourde permettant à Greenwood de servir Paixao pour le 0-4 (65e). Bilal Nadir donnait un peu plus de saveur au festival marseillais en portant l’estocade sur un geste de grande classe (0-5, 77e). Le Minot Tadjidine Mmadi participait également à la fête en parachevant le succès de l’OM par une frappe puissante et imparable pour Mazuy (0-6, 87e). Une victoire prestigieuse pour l’Olympique de Marseille qui passe avec brio le cap des 32es de finale et se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France.