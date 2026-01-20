Mercato OM : un concurrent de Ligue 1 passe à l’attaque pour Darryl Bakola

Depuis le début de l’année 2026, Darryl Bakola attendait sans doute davantage d’opportunités. Titulaire quelques minutes lors du large succès en Coupe de France contre Bayeux (9-0), il avait également été convoqué pour le déplacement à Angers en championnat. Mais sur le terrain du SCO, De Zerbi a choisi d’autres options.

Arthur Vermeeren, Matt O’Riley et Angel Gomes ont été préférés, reléguant Bakola sur le banc. Un signal difficile à ignorer pour un joueur encore en pleine construction. Sa situation contractuelle ajoute de l’incertitude : les discussions autour d’une prolongation sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines et aucune dynamique positive ne semble s’être installée.