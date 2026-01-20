À seulement 18 ans, Darryl Bakola se retrouve à un carrefour décisif de sa carrière. Peu utilisé par Roberto De Zerbi, le jeune milieu marseillais suscite l’intérêt d’un club ambitieux de Ligue 1. Le RC Strasbourg suit la situation de près et pourrait passer à l’action très prochainement, dans ce mercato hivernal.
Mercato OM : un concurrent de Ligue 1 passe à l’attaque pour Darryl Bakola
Bakola, un message fort de De Zerbi
Depuis le début de l’année 2026, Darryl Bakola attendait sans doute davantage d’opportunités. Titulaire quelques minutes lors du large succès en Coupe de France contre Bayeux (9-0), il avait également été convoqué pour le déplacement à Angers en championnat. Mais sur le terrain du SCO, De Zerbi a choisi d’autres options.
Arthur Vermeeren, Matt O’Riley et Angel Gomes ont été préférés, reléguant Bakola sur le banc. Un signal difficile à ignorer pour un joueur encore en pleine construction. Sa situation contractuelle ajoute de l’incertitude : les discussions autour d’une prolongation sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines et aucune dynamique positive ne semble s’être installée.
Strasbourg à l’affût
Cette situation n’a pas échappé à plusieurs clubs de Ligue 1. Le RC Strasbourg, en quête de renforts au milieu, s’intéresse particulièrement à Bakola. Le jeune Marseillais présente un profil apprécié : technique, capable d’enchaîner les courses, et doté d’un potentiel prometteur.
Le contexte interne du club alsacien pourrait accélérer les choses. Lors du dernier match contre le FC Metz (2-1), Félix Lemaréchal était absent du groupe, signe que des ajustements dans l’entrejeu sont envisagés. Dans ce cadre, Bakola apparaît comme une option crédible, immédiatement opérationnelle et capable de s’intégrer rapidement au projet du RCSA.
Une offre sérieuse sur la table
Selon But Football Club!, Strasbourg ne se limite pas à un simple intérêt. Le club prépare une proposition comprise entre 9 et 10 millions d’euros pour tenter de convaincre Marseille. Un montant conséquent pour un joueur de 18 ans, mais qui témoigne de la confiance accordée à son potentiel.
Côté marseillais, la réflexion est en cours, même si le club du Sud de la France estime le joueur entre 15 et 20 millions d'euros. L’OM, engagé dans un rééquilibrage sportif et financier, pourrait être tenté de valoriser un élément qui peine à trouver sa place dans la rotation actuelle. Bakola, sous contrat, représente en outre une source de liquidités non négligeable en plein hiver.
Un dossier qui entre dans sa phase décisive
Reste à savoir si Marseille décidera d’ouvrir officiellement la porte dans les prochains jours. Pour Bakola, c’est une période charnière. Une opportunité de gagner du temps de jeu, de progresser et de montrer son talent.
L’Alsace pourrait devenir le nouvel écrin d’expression d’un jeune milieu encore brut, mais déjà très convoité. Le mercato hivernal s’annonce ainsi intense pour l’OM, entre valorisation de ses jeunes et rééquilibrage de l’effectif.