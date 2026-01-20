OM - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après un mois de pause, la Ligue des Champions fait son retour cette semaine. La compétition reine des clubs européens aborde une septième journée décisive pour toutes les équipes. C’est le cas notamment de l’Olympique de Marseille qui défie Liverpool, ce mercredi dans un choc qui peut déjà sceller le sort du club phocéen.

L’OM en confiance avant Liverpool

Désireux d’accrocher au minimum une place en barrages, l’Olympique de Marseille a réalisé une opération précieuse lors des dernières journées européennes. Les succès obtenus face à Newcastle (2-1) puis sur la pelouse de la Royale Union Saint-Gilloise (2-3) ont permis au club phocéen de redresser la barre. Grâce à cette série, l’OM (9 pts) s’est hissé à la 16e place du classement de la phase de ligue, comptant désormais trois points d’avance sur le 25e, premier club éliminé, alors que deux rencontres restent encore à disputer. En revanche, le début d’année 2026 a été plus délicat pour Mason Greenwood et ses partenaires.

Battus à domicile par Nantes en Ligue 1 (0-2), les Marseillais ont ensuite vu leur rêve de titre dans le Trophée des Champions s’envoler de manière cruelle. Longtemps en tête face au PSG, ils ont concédé l’égalisation dans les dernières secondes avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-1 t.a.b.). Un coup dur rapidement effacé par une démonstration en Coupe de France contre Bayeux (0-9), pensionnaire de Régional 1, avant un déplacement maîtrisé à Angers. Samedi, l’OM a conservé sa place sur le podium de Ligue 1 avec autorité, en s’imposant largement (2-5). Mais si le club phocéen arrive avec le plein de confiance avant de défier Liverpool, Roberto De Zerbi incite ses joueurs à garder la tête sur les épaules. « On a les qualités pour mettre Liverpool en difficulté. L'objectif est de trouver l'équilibre entre l'estime de soi et l'humilité parce que si on pense qu'on est trop fort, on fait des prestations comme contre Nantes », a expliqué le technicien italien en conférence de presse, mardi.

Liverpool solide en Europe

De son côté, Liverpool aborde également cette période avec un certain optimisme sur la scène européenne. Les Reds ont marqué les esprits lors de la dernière journée de Ligue des Champions en s’imposant à l’extérieur face à l’Inter Milan (0-1), finaliste de l’édition précédente. Avec un bilan de quatre victoires pour deux défaites, le club de la Mersey (9e, 12 pts) n’est plus qu’à un point du top 8 et reste pleinement engagé dans la course à une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Sur le plan national, les hommes d’Arne Slot affichent une dynamique globalement positive. Invaincus en Premier League depuis deux mois, ils ont grimpé jusqu’à la 4e place du classement. Toutefois, cette progression s’est accompagnée de plusieurs matchs nuls notables face à Leeds (0-0), Fulham (2-2) et Arsenal (0-0). Après une qualification convaincante en FA Cup contre Barnsley (4-1), Liverpool espérait renouer avec la victoire en championnat face à Burnley, avant-dernier. Mais les Reds ont finalement été freinés par une équipe accrocheuse, concédant un nouveau nul (1-1), laissant planer un léger sentiment de frustration malgré une dynamique globale encourageante.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Liverpool ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Liverpool sera à suivre ce mercredi 21 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Live 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match OM - Liverpool

Ligue des Champions - Ligue des Champions Stade Orange Velodrome

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

Relativement préservé par les pépins physiques depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille aborde cette échéance avec un effectif proche de la plénitude. Quelques incertitudes subsistent toutefois autour de Benjamin Pavard, pilier du vestiaire, et de Bilal Nadir, dont la disponibilité reste à confirmer. Finaliste malheureux de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, conclue dimanche, Nayef Aguerd pourrait quant à lui réintégrer le groupe marseillais dès ce soir, après avoir disputé l’intégralité des rencontres de la compétition avec sa sélection. Sur le front du mercato, l’OM a déjà officialisé un mouvement majeur avec le départ de la jeune promesse Robinio Vaz vers l’AS Rome. Auteur de quatre buts en Ligue 1, le joueur a été transféré contre une indemnité estimée à 25 millions d’euros, bonus inclus. Parallèlement, les dirigeants olympiens poursuivent leurs discussions afin de renforcer le secteur offensif, avec un intérêt appuyé pour le milieu offensif d’Angers, Himad Abdelli.

Sur le terrain, Mason Greenwood traverse une période particulièrement faste. Déjà auteur de 12 réalisations en Ligue 1 et de trois en Ligue des Champions, l’attaquant anglais n’est plus qu’à une unité de la barre symbolique des 20 buts toutes compétitions confondues. Il s’est notamment illustré lors du dernier déplacement européen à Saint-Gilloise, avec un doublé décisif, avant de se montrer encore déterminant à Angers samedi. Igor Paixão s’est également signalé lors de cette rencontre, inscrivant son quatrième but dans la phase de ligue, tout en portant son total à quatre réalisations en championnat. De retour de blessure, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré viennent densifier une concurrence offensive déjà bien fournie.

Infos sur l'équipe de Liverpool

En face, Liverpool devrait pouvoir compter sur le retour de Mohamed Salah, auteur de cinq buts cette saison, dont un en Ligue des Champions, après sa participation à la CAN 2025. Arne Slot doit néanmoins composer avec un secteur défensif diminué, privé de Williams et Leoni, non-inscrits, ainsi que de Conor Bradley et de la recrue Alexander Isak, dont la saison est d’ores et déjà terminée. Malgré ces absences, plusieurs éléments offensifs sont en mesure de poser de sérieux problèmes à la défense marseillaise, à commencer par Hugo Ekitiké. L’international français, crédité de 12 buts dont un en C1, a marqué la semaine passée en FA Cup pour son retour de blessure.

Si Cody Gakpo et la recrue phare Florian Wirtz peinent encore à répondre aux attentes en Premier League, Dominik Szoboszlai se distingue comme l’arme offensive la plus efficace des Reds sur la scène européenne. Le milieu hongrois affiche un bilan impressionnant de trois buts et trois passes décisives en Ligue des Champions, ayant notamment trouvé le chemin des filets lors des deux dernières journées, dont le but victorieux sur la pelouse de l’Inter Milan.

