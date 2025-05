Mercato Real Madrid : Rodrygo sur le départ, Alexander-Arnold arrive... Quel onze pour Xabi Alonso s'il remplace Ancelotti ?

Le Real Madrid devrait changer d'entraîneur cet été, mais assembler ce puzzle de stars ne sera pas simple pour le nouveau coach.

Le Real Madrid pourrait bien être en très mauvaise posture. Les choses ne tournent décidément pas rond du côté du Santiago Bernabeu en ce moment, et la crainte, bien réelle et de plus en plus palpable, d'achever cette saison 2024-2025 sans brandir le moindre trophée majeur grandit de jour en jour. Pour un club de cette stature, qui avait frappé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Kylian Mbappé l'été dernier, ce serait assurément vécu comme un échec cuisant, une véritable humiliation.

Mais il y a de bonnes raisons de penser que cette mauvaise passe actuelle couvait depuis un certain temps déjà, masquée par des exploits individuels. Rappelons que le Real a été longtemps porté à bout de bras par un Jude Bellingham stratosphérique en fin d'année 2023, avant d'être souvent sauvé par un Vinicius Jr étincelant début 2024. Et surtout, tout au long de cette période, l'irremplaçable métronome Toni Kroos était là pour réguler le jeu, maintenant les Blancos à flot grâce à la justesse chirurgicale de ses passes lasers. Tout cela n'a cependant plus beaucoup d'importance aujourd'hui. Le constat brut est là : le Real Madrid actuel joue mal, voire très mal au football. Des changements profonds s'imposent de toute urgence.

Et les grandes manœuvres semblent d'ailleurs déjà avoir commencé en coulisses. Selon de nombreuses rumeurs insistantes, Carlo Ancelotti serait déjà sur le départ, le poste tant convoité de sélectionneur du Brésil lui faisant potentiellement les yeux doux pour la suite de sa carrière. Dans la foulée, il semble quasiment acté que Xabi Alonso – dont le nom est associé avec insistance au banc madrilène depuis des mois – prendra sa place. S'il venait à être confirmé, l'ancien milieu de terrain hériterait d'une tâche immense et complexe sur les bras. Non seulement il devra immédiatement faire face à l'immense pression et aux attentes démesurées des supporters madrilènes, mais il se verra aussi confier les clés d'un effectif assemblé de manière parfois étrange : pétri de talent individuel certes, mais déséquilibré et présentant des lacunes criantes à certains postes clés.

Même si Xabi Alonso a brillamment prouvé ses qualités de fin tacticien en menant le Bayer Leverkusen au sommet, ce défi madrilène s'annonce particulièrement redoutable pour ce qui ne serait, rappelons-le, que sa deuxième expérience d'entraîneur principal à la tête d'une équipe professionnelle senior. GOAL se penche sur les différentes options tactiques et les compositions d'équipe que Xabi Alonso pourrait être tenté de mettre en place s'il prenait les rênes du Real Madrid cet été...